La emoción de una jubilada que fue a ver a Cristina Kirchner: "El último viaje que hice fue gracias a ella"
El Día del Jubilado coincidió con el cumplimiento de 100 días de detención para la expresidenta y una mujer eligió vivirlo cerca de ella. Mirá su testimonio.
En el marco de los 100 días de detención de Cristina Kirchner, cientos de militantes y seguidores de la expresidenta se acercaron este sábado por la tarde a las inmediaciones de su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, con el fin de saludarla y expresarle todo su apoyo.
Entre el gran número de simpatizantes, se encontraba una jubilada, que se mostró muy emocionada por poder ver a Cristina de cerca, dado que la exmandataria salió al balcón dos veces a saludar a todos: "Lloré mucho, lloré mucho, anoche no pude dormir sabiendo que hoy venía", comenzó indicando.
Luego, en diálogo con Adrián Salonia para C5N, la mujer respondió a la consulta sobre qué venía a su mente al pensar en el gobierno de Cristina: "Recuerdo todo. El último viaje que pude hacerlo con mi jubilación... pagaba alquiler y todo, y me fui a ver al Aconcagua gracias a ella. Ahora me tiene que ayudar mi familia para comer".
La gente expresó su apoyo a Cristina
Cerca de las 15:30, Cristina apareció por primera vez en el balcón de su domicilio, vestida con una campera caqui, remera blanca y una escarapela, saludó a la multitud que fue a apoyarla. "La estamos esperando, la vamos a esperar siempre, el pueblo la ama", dijo una mujer a C5N.
"Los mejores años fueron con Cristina", aseguró otra persona, y una mujer recordó cómo "nos cambió la vida a las mujeres con la AUH" (Asignación Universal por Hijo).
Cabe señalar que, con la ya conocida consigna "Cristina Libre", el objetivo de la militancia fue repudiar la condena que se le dictó el pasado 10 de junio, cuando la actual presidenta del PJ comenzó a transitar los seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
