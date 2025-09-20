La emoción de una jubilada que fue a ver a Cristina Kirchner: "El último viaje que hice fue gracias a ella"

cristina balcón

"Los mejores años fueron con Cristina", aseguró otra persona, y una mujer recordó cómo "nos cambió la vida a las mujeres con la AUH" (Asignación Universal por Hijo).

Cabe señalar que, con la ya conocida consigna "Cristina Libre", el objetivo de la militancia fue repudiar la condena que se le dictó el pasado 10 de junio, cuando la actual presidenta del PJ comenzó a transitar los seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

