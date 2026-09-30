Jubilados y pensionados de ANSES: el Gobierno confirmó de cuánto será el cobro de octubre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo quedan todos los haberes con aumento en octubre
Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.
Con el 1,6% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedan en octubre de la siguiente manera:
- La jubilación mínima: $435.748,51. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $505.748,51.
- La jubilación máxima: $2.932.174,85;
- La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $348.598,81;
- Las Pensiones no Contributivas (PNC): $305.023,96.
- La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $199.335,05.
La AUH y otras asignaciones subirán también 1,66%, dada la inflación en agosto que reportó el INDEC. Así quedarán desde septiembre de la siguiente manera:
- La Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.588.
- La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $156.588.
- La Asignación por Hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $78.304 para el primer escalón de ingresos.
Qué días cobran con aumento en octubre de 2026
- Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del 8 al 22 de octubre, según la terminación del DNI.
- Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: del 23 al 29 de octubre, según la finalización del DNI.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 8 al 14 de octubre, según la terminación del DNI.
- Titulares de la AUH, AUE y Asignación familiar por hijo: del 8 al 22 de octubre, según la terminación del DNI.
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