Sandra Pettovello confirmó el aumento de Anses y habrá jubilados que cobran menos de $70.000 de bono
Sandra Pettovello oficializó el nuevo incremento de Anses para octubre. Conocé los montos actualizados y quiénes percibirán el bono proporcional de 70 mil.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 1,66% durante el mes de octubre. La actualización se rige por la fórmula de movilidad vigente según el índice inflacionario.
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Cuánto cobran los jubilados y el detalle del bono
De acuerdo a lo informado por el organismo, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de refuerzo de $70.000. De esta forma, el monto total de bolsillo que percibirán será de $505.748,51 (compuesto por los $435.748,51 del haber mínimo con el aumento aplicado, más el plus económico).
Sin embargo, quienes superen la jubilación mínima tendrán un bono proporcional hasta alcanzar el tope estipulado de $505.748,51. Por lo tanto, aquellos adultos mayores que cuenten con un haber superior a la mínima, recibirán un extra menor a 70 mil pesos exactos para lograr empatar dicha cifra fijada por el Gobierno.
Montos actualizados para Pensiones y Asignaciones
El incremento del 1,66%, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC, impactará de manera directa en el resto de las prestaciones sociales. Los nuevos valores confirmados para octubre son los siguientes:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): llegará a $418.598,81 (conformada por $348.598,81 de haber mensual + $70.000 de bono).
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: se ubicarán en $375.023,96 (producto de los $305.023,96 de haber + $70.000 de bono).
- Asignación Universal por Hijo (AUH): el monto ascenderá a $156.588.
- AUH por Hijo con Discapacidad: el valor trepará a $509.863.
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): será de $78.304 para los trabajadores ubicados en el primer rango de ingresos.
Finalmente, desde la entidad previsional aclararon que todos los pagos se realizarán con total normalidad en las fechas estipuladas según el calendario habitual de terminación de DNI.
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