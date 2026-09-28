Sandra Pettovello confirmó el aumento de Anses y habrá jubilados que cobran menos de $70.000 de bono

Cuánto cobran los jubilados y el detalle del bono

Sandra Pettovello activó un pago de $372.400 de Anses para los que perdieron un trabajo en blanco

De acuerdo a lo informado por el organismo, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de refuerzo de $70.000. De esta forma, el monto total de bolsillo que percibirán será de $505.748,51 (compuesto por los $435.748,51 del haber mínimo con el aumento aplicado, más el plus económico).