Anses habilitó un mecanismo para recuperar la clave con el rostro
El Ministerio de Capital Humano a través de Anses lanzó una nueva función en su app para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social de manera rápida y segura.
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que los usuarios de su aplicación móvil pueden gestionar contraseñas mediante validación biométrica. Esta herramienta permite confirmar la identidad de los beneficiarios a través del escaneo del DNI y el reconocimiento facial.
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El paso a paso para crear o recuperar la clave en Anses
Esta nueva instancia de seguridad representa un avance imprescindible para evitar accesos no autorizados, fraudes o la usurpación de identidad de los titulares. Según detallaron desde la entidad, el sistema funciona entrecruzando la información biométrica del usuario directamente con la base de datos del RENAPER.
Para realizar el trámite desde la aplicación mi ANSES, los interesados deben seguir estos sencillos pasos:
- Ingresar a la app móvil y seleccionar la opción "Crear Clave".
- Colocar el número de CUIL y escanear el código de barras o QR de la última versión del DNI físico (frente y dorso, según corresponda).
- Realizar el reconocimiento facial utilizando la cámara del teléfono celular.
- Crear y confirmar la nueva clave de acceso.
Finalmente, el organismo previsional aclaró un punto importante a tener en cuenta: en caso de pérdida, robo o cambio del dispositivo móvil, la validación biométrica de seguridad deberá repetirse de manera obligatoria para volver a operar.
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