ARCA bloqueará cuentas durante febrero 2026: los motivos
Quienes figuren penalizados por ARCA quedarán inhabilitados para usar tarjetas, realizar transferencias o pagar con QR, según las nuevas restricciones vigentes.
ARCA informó que durante febrero bloqueará tarjetas, transferencias y pagos con QR a miles de contribuyentes incluidos en la Base de Contribuyentes no Confiables, un registro que elabora junto al Banco Central para detectar operaciones sospechosas e infracciones.
Según la Comunicación 8144/2024, quienes tengan el CUIT en esa lista —personas o empresas— no podrán usar tarjetas de crédito, débito o prepagas, ni realizar transferencias o cobros con QR, lo que impacta directamente en su operatoria cotidiana. La inclusión suele deberse a inconsistencias impositivas o falta de documentación, por lo que la ARCA recomienda regularizar la situación para recuperar el acceso a los medios de pago digitales.
Los motivos por los que ARCA te puede poner en la lista de "no confiable"
ARCA puede incorporar a personas o empresas en la lista de contribuyentes no confiables cuando detecta inconsistencias o irregularidades fiscales que impiden validar la actividad declarada.
Entre las causas más frecuentes aparecen las declaraciones impositivas incompletas o contradictorias, los movimientos de dinero sin justificación, la ausencia de documentación respaldatoria y actividades económicas que no coinciden con los ingresos declarados.
Una vez que el CUIT queda en esta base, las entidades financieras quedan habilitadas a bloquear la operatoria vinculada: pueden suspender el uso de tarjetas de crédito, restringir cuentas bancarias y limitar billeteras virtuales asociadas al contribuyente. Estas restricciones buscan prevenir maniobras irregulares hasta que la situación tributaria sea regularizada ante la ARCA.
Cómo saber si estoy en la lista de no confiables
Para verificar si tu CUIT figura en la base de contribuyentes no confiables de la ARCA, se puede consultar de forma online en pocos pasos desde el sitio oficial del organismo. El procedimiento permite conocer si existen restricciones para operar o impedimentos en medios de pago asociados. Acá el paso a paso para chequear el estado del CUIT:
- Ingresar a la web oficial de ARCA con clave fiscal.
- Entrar en la sección “Estado administrativo del CUIT”.
- Revisar si el CUIT aparece con observaciones, vigilancia o limitaciones.
- Confirmar qué restricciones específicas aplican en cada caso.
Cuando un contribuyente o comercio figura como no confiable, pueden verse afectados sus cobros y operaciones habituales. En particular, se pueden bloquear tarjetas de crédito o débito, pagos con QR, transferencias y plataformas de cobro digital como Mercadopago o MODO, ya que los procesadores quedan habilitados a frenar transacciones vinculadas a ese CUIT hasta que se regularice la situación.
Quienes estén incluidos en la lista pueden iniciar la reactivación del CUIT desde la propia web de ARCA, en el apartado “Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial”, mediante una presentación digital.
Luego de iniciado el trámite, el organismo analiza la documentación y comunica la resolución a través del domicilio fiscal electrónico del contribuyente o comercio.
