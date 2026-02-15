ARCA bloqueará cuentas durante febrero 2026: los motivos

Cómo saber si estoy en la lista de no confiables

Para verificar si tu CUIT figura en la base de contribuyentes no confiables de la ARCA, se puede consultar de forma online en pocos pasos desde el sitio oficial del organismo. El procedimiento permite conocer si existen restricciones para operar o impedimentos en medios de pago asociados. Acá el paso a paso para chequear el estado del CUIT:

Ingresar a la web oficial de ARCA con clave fiscal.

con clave fiscal. Entrar en la sección “Estado administrativo del CUIT” .

. Revisar si el CUIT aparece con observaciones, vigilancia o limitaciones.

Confirmar qué restricciones específicas aplican en cada caso.

Cuando un contribuyente o comercio figura como no confiable, pueden verse afectados sus cobros y operaciones habituales. En particular, se pueden bloquear tarjetas de crédito o débito, pagos con QR, transferencias y plataformas de cobro digital como Mercadopago o MODO, ya que los procesadores quedan habilitados a frenar transacciones vinculadas a ese CUIT hasta que se regularice la situación.

Quienes estén incluidos en la lista pueden iniciar la reactivación del CUIT desde la propia web de ARCA, en el apartado “Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial”, mediante una presentación digital.

Luego de iniciado el trámite, el organismo analiza la documentación y comunica la resolución a través del domicilio fiscal electrónico del contribuyente o comercio.