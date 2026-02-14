Monotributo ARCA: la fecha clave a tener en cuenta antes de que termine febrero
El 20 de febrero es una fecha central para evitar intereses o inconvenientes en la situación fiscal de cada contribuyente. Los detalles en la nota.
El 20 de febrero será en una fecha clave dentro del calendario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya que ese día vence el pago mensual del monotributo con los valores actualizados tras la recategorización semestral. Esta medida afecta a todos los contribuyentes inscritos en el régimen.
La recategorización, cuyo plazo finalizó el 5 de febrero de 2026, fue un procedimiento obligatorio que permitió al organismo mantener actualizados los registros y asegurar que cada monotributista pague de acuerdo con su situación económica real.
Qué se paga el 20 y cómo hacerlo en ARCA
El monotributo se paga todos los meses hasta el día 20. En caso que ese día coincida con un feriado o fin de semana, el vencimiento pasa al siguiente día hábil. Es importante señalar que la cuota mensual de los contribuyentes cubre impuestos, aportes jubilatorios y obra social.
Según lo establecido por ARCA, todos los monotributistas deben realizar el pago de manera online, ya que el pago presencial solo para está habilitado para monotributistas sociales, miembros de cooperativas de trabajo y trabajadores independientes promovidos.
Para revisar pagos realizados o detectar deudas pendientes, los contribuyentes pueden usar su clave fiscal en el servicio “Cuenta corriente de monotributistas y autónomos (CCMA)”, donde también se pueden generar volantes y consultar intereses.
Con la recategorización ya implementada, el 20 será el primer vencimiento con los importes actualizados, por lo que es un día clave para cumplir a tiempo y evitar recargos o inconvenientes fiscales. En caso de retrasos en este pago, el contribuyente puede quedar excluido del régimen y perder beneficios como obra social y aportes jubilatorios.
