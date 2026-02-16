ARCA vigila las billeteras virtuales: el nuevo control a los monotributistas y cómo evitar multas

ARCA: los movimientos que controla en las billeteras virtuales

billeteras virtuales En caso de que ARCA detecte inconsistencias, el contribuyente tiene 15 días para apelar antes de pasar al régimen fiscal.

ARCA ahora consolida todos los ingresos por CUIT en lugar de analizar cada billetera por separado, para verificar si se superan los topes del monotributo. Las alertas en "Nuestra Parte" no son oficiales, pero ayudan a los contribuyentes a detectar posibles discrepancias antes de la recategorización semestral.