La Argentina volvió a negar información sobre el oro del Banco Central durante una audiencia en Nueva York

“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, indicaron fuentes vinculadas a la defensa argentina.

Y precisaron que “pretender que se requiera información al Banco Central sobre la locación de sus activos equivaldría a exigir que la Federal Reserve revele al Tesoro estadounidense la composición y localización de sus tenencias, algo claramente inadmisible en cualquier jurisdicción”.