Adiós temporada: tormenta negra de 96 horas apaga el sol de Mar del Plata y la temperatura baja casi 20 grados
El Servicio Meteorológico anticipa un fin de enero y comienzo de febrero oscuro en Mar del Plata. Seguidilla de lluvias seguida de derrumbe térmico histórico.
Las noticias no son alentadoras para los turistas que eligieron la segunda quincena de enero o el arranque de febrero para descansar en "La Feliz". Mar del Plata se prepara para enfrentar un combo letal para la vida de playa: "tormenta negra" de cuatro días consecutivos y descenso de temperatura que rozará los 20 grados de diferencia.
El mal tiempo comenzará a sentirse con fuerza desde mañana mismo. Para este viernes 30 de enero, se anuncia una jornada gris con un 80% de probabilidad de lluvias y una acumulación prevista de 11 mm, con una temperatura que oscilará entre los 19°C y los 22°C.
La seguidilla de los cuatro días grises
La inestabilidad se instalará en la costa atlántica durante todo el fin de semana, arruinando los planes al aire libre:
-
Sábado 31 de enero: Se mantienen las lluvias con una probabilidad del 50% y una máxima de 23°C.
Domingo 1 de febrero: El mal tiempo persiste con un 60% de chances de precipitaciones y cielo cubierto.
Lunes 2 de febrero: Será el día del colapso final. Se esperan tormentas eléctricas con una probabilidad del 40% y una caída de agua de casi 3 mm.
IMPORTANTE: A qué hora bajará 17 grados la temperatura por el tormentón del verano
El derrumbe térmico: de 32°C a 13°C
Lo más impactante del pronóstico extendido es la variación térmica que sufrirán los veraneantes. El lunes 2 de febrero, previo a la entrada del frente frío definitivo, la temperatura tendrá un "pico" sofocante de 32°C en medio de las tormentas.
Sin embargo, tras ese evento, el termómetro iniciará una caída libre. Hacia el final de la siguiente semana, el frío se apoderará de la ciudad:
-
Para el domingo 8 y lunes 9 de febrero, la máxima no superará los 20°C.
El punto más bajo se tocará el martes 10 de febrero, con una mínima de apenas 13°C.
Esta diferencia entre el pico de 32°C del lunes y la mínima de 13°C de la semana siguiente representa una caída de 19 grados, obligando a cambiar la malla por la campera de invierno en cuestión de días.
