Estafa en Brasil: turista argentina denunció que le cobraron $ 5.000.000 por un choclo en la playa

María Cristina no sospechó del vendedor y pasó el resto del día en la playa, disfrutando del verano en Brasil como otros miles de argentinos. La estafa salió a la luz horas más tarde, cuando miró su resumen de Mercado Pago.

"Reviso mis movimientos de Mercado Pago y casi no tenía más plata. Me asusté", relató la joven al comprobar que había pagado el choclo playero más caro de su vida.

En seguida se presentó en una comisaría para hacer la denuncia, pero hasta la fecha el personal de la Policía Civil de Brasil no pudo dar con el vendedor ni recuperar el dinero transferido sin sobresaltos en el sistema.

"Eran 20 reales y él puso 20.000 reales. Se aprovechó que yo no sé portugués y hasta ahora no tengo ninguna respuesta de la Policía", sentenció la turista, que vio como sus vacaciones en Brasil se volvían una anécdota para el olvido.

Los 20.000 reales equivalen a unos 5.559.508 pesos al cambio actual, lo que significa que con ese choclo playero se fueron casi todos los fondos que la mujer tenía separados para todas sus vacaciones.

De más está decir que las autoridades comenzaron a advertir a los turistas que no entreguen sus celulares al momento de hacer un pago, y que corroboren que el número a debitar de sus cuentas sea el adecuado antes de autorizar la operación.