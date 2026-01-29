Balcarce: seis niños dieron positivo por cocaína que les habría suministrado su padre
La madre de los nenes denunció por violencia de género a su pareja. Los menores están en manos del Servicio Local de los Derechos del Niño.
La justicia bonaerense comenzó a investigar esta semana la denuncia de una mujer en Balcarce que acusó a su pareja de drogarla a ella y a los seis hijos que comparten, que tienen entre 13 años y dos meses de vida. El grupo de menores dio positivo por cocaína en un primer test conducido por las autoridades.
Todo salió a la luz cuando la madre de los menores se presentó el fin de semana pasado en la Comisaría de la Mujer una situación de violencia de género que su pareja ejercía contra ella y sus seis hijos en común. Su objetivo era pedir una orden de restricción contra el acusado, pero se descompensó en el proceso.
La mujer fue trasladada al hospital municipal donde pudo completar su relato, informó el diario La Vanguardia de Balcarce.
Según la denunciante, su pareja solía drogarla y ahora tenía la sospecha de que hacía lo mismo con sus hijos, que tienen 13, 12, 10 y 9 años, además de mellizos de dos meses.
El caso provocó la rápida acción de la fiscalía a cargo de Rodolfo Moure, desde donde se ordenó un operativo en el domicilio de la familia en el que se encontraron restos de cocaína en una mesada, además una cantidad no divulgada de droga.
El personal que intervino en el operativo llegó a testear hasta la leche en polvo de los chicos y el resultado fue "no concluyente", por lo que será sometida a más pericias.
A los chicos también los testearon por posible consumo de drogas y los seis dieron positivo por cocaína, lo que resultó notable para la fiscalía. El fiscal ya pidió contrapruebas para descartar falsos positivos.
Detuvieron al padre acusado de drogar a sus hijos en Balcarce
Tras la denuncia de la mujer, y su internación, la justicia detuvo al padre de los chicos, que se encuentra alojado en el en el Complejo Penitenciario de Batán.
Del hombre sólo se sabe que estuvo preso por violación de domicilio y desobediencia a la autoridad, una condena que le llegó en el marco de otra denuncia por violencia de género que le había presentado la madre de sus hijos.
Ahora podría ser imputado en una causa caratulada como "suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad", un delito por el que podría ser condenado a una pena de entre 6 y 20 años de prisión.
En este nuevo escenario, el acusado declaró ante el fiscal Moure que nunca drogó a sus hijos, sino que la acusación de la madre de los chicos se debe a que tiene "problemas psiquiátricos".
Qué pasó con los seis hermanitos
El grupo de hermanitos fue separado incluso de su madre y quedó en manos del Servicio Local de los Derechos del Niño.
Se espera que se confirme primero si fueron drogados o no, y de ser así la justicia intentará descubrir quién les suministró la cocaína y de qué manera.
Se espera que en los próximos días se lleve adelante una serie de charlas en Cámaras Gesell para que los peritos puedan conocer la dinámica familiar, lo que pasaba realmente dentro de esa casa.
