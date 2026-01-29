Balcarce: seis niños dieron positivo por cocaína que les habría suministrado su padre

El personal que intervino en el operativo llegó a testear hasta la leche en polvo de los chicos y el resultado fue "no concluyente", por lo que será sometida a más pericias.

A los chicos también los testearon por posible consumo de drogas y los seis dieron positivo por cocaína, lo que resultó notable para la fiscalía. El fiscal ya pidió contrapruebas para descartar falsos positivos.

Detuvieron al padre acusado de drogar a sus hijos en Balcarce

Tras la denuncia de la mujer, y su internación, la justicia detuvo al padre de los chicos, que se encuentra alojado en el en el Complejo Penitenciario de Batán.

Del hombre sólo se sabe que estuvo preso por violación de domicilio y desobediencia a la autoridad, una condena que le llegó en el marco de otra denuncia por violencia de género que le había presentado la madre de sus hijos.

Ahora podría ser imputado en una causa caratulada como "suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad", un delito por el que podría ser condenado a una pena de entre 6 y 20 años de prisión.

En este nuevo escenario, el acusado declaró ante el fiscal Moure que nunca drogó a sus hijos, sino que la acusación de la madre de los chicos se debe a que tiene "problemas psiquiátricos".

Qué pasó con los seis hermanitos

El grupo de hermanitos fue separado incluso de su madre y quedó en manos del Servicio Local de los Derechos del Niño.

Se espera que se confirme primero si fueron drogados o no, y de ser así la justicia intentará descubrir quién les suministró la cocaína y de qué manera.

Se espera que en los próximos días se lleve adelante una serie de charlas en Cámaras Gesell para que los peritos puedan conocer la dinámica familiar, lo que pasaba realmente dentro de esa casa.