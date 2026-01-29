Descubrí Mendoza en 2026: ideal para quienes aman los embalses y los senderos

El Dique Los Reyunos, a su vez, se ha transformado en un centro para el turismo aventura: allí se realizan actividades como kayak, tirolesa, buceo, cabalgatas, paseos en catamarán, senderismo, mountain bike y recorridos en cuatriciclo. Finalmente, el Dique Agua del Toro cierra el itinerario con una vista panorámica impactante y la presencia de la cuarta central hidroeléctrica del río Diamante, conocida como Los Corneles.

Cañon Atuel

Dónde queda San Rafael

San Rafael está situado al sur de la provincia de Mendoza, a aproximadamente 230 kilómetros de la capital provincial. El departamento cuenta con una importante infraestructura turística y se distingue por la diversidad de sus paisajes, que van desde fértiles valles cultivados hasta cañones atravesados por ríos de deshielo.

La ciudad cabecera del mismo nombre es el punto de partida para explorar distintos circuitos, entre ellos el del Cañón del Diamante, cuyo acceso comienza en la Villa 25 de Mayo.

Este circuito aprovecha el curso del río Diamante, que nace en la laguna homónima en plena Cordillera de los Andes. Su cuenca no solo es fuente de agua para el riego, sino también un eje de generación hidroeléctrica y desarrollo turístico.

Cómo llegar a San Rafael

Desde la ciudad de Mendoza, el trayecto hacia San Rafael se realiza mayormente por la Ruta Nacional 40 en dirección sur. Es necesario tomar la Ruta Provincial 143 hasta la localidad de El Cristo, donde se empalma con la Ruta Provincial 150. Esta última conduce hasta la Villa 25 de Mayo, punto de partida del circuito turístico. El recorrido total en automóvil demanda aproximadamente tres horas, dependiendo de las condiciones del tránsito y del clima.

Además del transporte particular, existen servicios de ómnibus de media y larga distancia que conectan la ciudad de Mendoza con San Rafael y otros destinos del sur provincial. También hay opciones de vuelos desde distintos puntos del país hasta el Aeropuerto Santiago Germanó, ubicado a pocos kilómetros del centro urbano.