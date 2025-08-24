ANSES confirma quiénes no cobrarán el bono de $70.000 a jubilados en septiembre
Quienes perciban esta ayuda extra no deben realizar ningún trámite, ya que esta se deposita automáticamente en la cuenta bancaria. Los detalles en la nota.
A principios de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció que un cierto grupo de usuarios recibirá un bono de $70.000 en septiembre. Si bien esta ayuda se presenta como un alivio para el bolsillo, solo algunos podrán recibirla en su cuenta bancaria.
Además, la última semana, se conoció que la inflación de julio fue del 1,9%. A raíz de este dato, el organismo comunicó que todos sus programas tendrán un ajuste del 1,9%, con el objetivo de que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Aumento en las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025
En septiembre, ANSES aplicará un nuevo aumento en las jubilaciones tomando como referencia la inflación de julio. Con esta actualización, la mínima alcanzará los $320.277, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $256.221 y la máxima superará los $2.000.000.
Además, seguirá vigente el bono adicional de $70.000, aunque podrán acceder aquellos jubilados que perciben desde mínima hasta $390.277. Este refuerzo se presenta como un gran alivio para el bolsillo de cada adulto mayor.
Quiénes siguen cobrando el bono de $70.000 de ANSES
El refuerzo de $70.000 de ANSES se mantiene, aunque con un alcance más acotado. Lo cobran en su totalidad los jubilados que perciben la mínima, mientras que quienes superan ese monto hasta llegar a $390.277 reciben solo la diferencia necesaria para alcanzar esa cifra.
El bono se acredita de manera automática en la cuenta bancaria junto con la jubilación habitual, respetando el calendario de pagos de septiembre que rige por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y sin necesidad de hacer trámites.
