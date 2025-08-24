Bono extra de $81.000: el último pago de ANSES para madres con AUH

Los valores varían según la conformación del grupo familiar:

Un hijo o embarazo de tres meses en adelante: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

Aumento para la AUH en agosto

De acuerdo al Decreto 274/2024, los titulares de la AUH deben tener actualizaciones mensuales según la inflación de dos períodos atrás. En este sentido, para agosto la Anses confirmó un aumento del 1,6% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio que dio a conocer el Indec.

Con el incremento, el monto total de la AUH pasará a ser de $112.941 por hijo. Sin embargo, se retiene el 20% de la asignación y el neto depositado será de $90.352,80 por hijo.

Calendario de pagos 2025