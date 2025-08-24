Bono extra de $81.000: el último pago de ANSES para madres con AUH
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de agosto y se conocen los montos de las jubilaciones para el octavo mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,62%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
Tarjeta Alimentar 2025: quiénes pueden cobrar
La Tarjeta Alimentar es compatible con los siguientes grupos:
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.
- AUH por discapacidad, sin límite de edad.
- Madres de 7 hijos o más que perciben las Pensiones No Contributivas (PNC).
- Titulares de la Asignación por Embarazo, desde los 3 meses de gestación.
Los valores varían según la conformación del grupo familiar:
- Un hijo o embarazo de tres meses en adelante: $52.250
- Dos hijos: $81.936
- Tres o más hijos: $108.062
Aumento para la AUH en agosto
De acuerdo al Decreto 274/2024, los titulares de la AUH deben tener actualizaciones mensuales según la inflación de dos períodos atrás. En este sentido, para agosto la Anses confirmó un aumento del 1,6% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio que dio a conocer el Indec.
Con el incremento, el monto total de la AUH pasará a ser de $112.941 por hijo. Sin embargo, se retiene el 20% de la asignación y el neto depositado será de $90.352,80 por hijo.
Calendario de pagos 2025
- DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto
- DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminados en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto
- DNI terminados en 5: lunes 18 de agosto
- DNI terminados en 6: martes 19 de agosto
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de agosto
- DNI terminados en 8: jueves 21 de agosto
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario