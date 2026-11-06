Javier Milei rechazó una devaluación y defendió el rumbo económico ante la Sociedad Rural

La defensa de los empresarios y el equilibrio fiscal

Durante el encuentro con representantes de la Sociedad Rural, Milei también reivindicó el papel del sector privado y calificó a los empresarios como figuras fundamentales para el desarrollo del país. “Los verdaderos héroes son los empresarios. No le encuentro otro nombre que héroes”, expresó.

En esa línea, destacó a quienes arriesgaron su capital y esfuerzo para desarrollar sus actividades y cuestionó las políticas que, según su visión, perjudicaron históricamente a quienes producen. Además, responsabilizó a la política por la demonización del empresariado y sostuvo que el Estado utilizó su capacidad recaudatoria para perjudicar a quienes trabajan e invierten.

Por último, volvió a colocar el equilibrio de las cuentas públicas como una condición central de su gestión. “Cada una de las regulaciones y de los efectos macroeconómicos devastadores que hemos padecido durante ochenta o noventa años tienen como correlato el desequilibrio fiscal”, planteó. Y cerró con una definición contundente sobre su política económica: “El equilibrio fiscal no se negocia, ni con ningún sí, pero de nada”.