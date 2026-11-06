El modelo de Milei y Caputo ya entró en recesión técnica: claves para comprender el derrumbe de la economía

Javier Milei y Luis Caputo

El dato más significativo aparece en la actividad económica. Los especialistas estimaron una contracción desestacionalizada del 2,3% durante el tercer trimestre de 2026, una revisión negativa de 1,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Este deterioro llevó a reducir en 0,8 puntos la proyección de crecimiento para el conjunto del año.

La corrección resulta particularmente relevante porque evidencia que las dificultades de la economía real tienen un impacto mayor al previsto inicialmente por los analistas. Aunque el mercado espera una recuperación durante el último trimestre, el rebote proyectado no alcanza para compensar completamente el deterioro acumulado.

Naufraga el modelo de Javier Milei

La actividad económica es el principal foco de preocupación. Para el período comprendido entre julio y septiembre, el REM anticipa una caída del PBI del 2,3% respecto del trimestre anterior, una contracción considerablemente más profunda que la prevista en septiembre.

A pesar de este resultado, el consenso de mercado anticipa una recuperación del 2% durante el cuarto trimestre y un crecimiento adicional del 0,9% en los primeros tres meses de 2027, siempre en términos desestacionalizados. Sin embargo, la revisión de las proyecciones anuales deja en evidencia la magnitud del enfriamiento económico.

Las perspectivas del mercado laboral acompañan el deterioro de las expectativas económicas. Según el REM, la tasa de desocupación abierta habría alcanzado el 7,6% de la población económicamente activa durante el tercer trimestre de 2026, una décima por encima de la estimación anterior.

Para el cuarto trimestre, los participantes proyectan un incremento hasta el 7,8%, mientras que el grupo de los diez pronosticadores con mejor desempeño histórico, conocido como Top 10, eleva esa previsión al 7,9%.

El escenario plantea dificultades adicionales para el empleo, en un contexto en el que la recuperación económica esperada todavía no se traduce en perspectivas de mejora inmediata del mercado laboral.