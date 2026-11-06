El modelo de Milei y Caputo ya entró en recesión técnica: claves para comprender el derrumbe de la economía
Para el mercado el plan de Javier Milei provocó una nueva suba del desempleo y aceleró la caída de la actividad económica en el tercer trimestre del año.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentan cada vez más dificultades para sostener el más que maltrecho relato libertario. El modelo de ajuste que vienen aplicando desde su desembarco en la Casa Rosada naufraga y se dirige a una profunda recesión. Para el mercado, de hecho, la economía argentina ya entró en una recesión técnica.
La economía de un país entra en una recesión técnica cuando el Producto Bruto Interno (PBI) cae a los largo de dos trimestes consecutivos al comparar cada trimestre con el inmediatamente anterior, utilizando datos ajustados por estacionalidad. Ello da cuenta de que la economía se está enfriando.
El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que dio a conocer este jueves el Banco Central de la República Argentina (BCRA) advierte que la economía argentina enfrenta un cierre de 2026 marcado por una combinación de inflación relativamente estabilizada, expectativas cambiarias moderadas, un marcado deterioro de las proyecciones de actividad y aumento del desempleo.
En ese sentido el REM muestra que los analistas volvieron a recortar sus previsiones de crecimiento y ahora estiman que el Producto Interno Bruto (PBI) avanzará apenas 0,7% durante este año.
El REM correspondiente a octubre reunió las estimaciones de 45 participantes, entre 33 consultoras locales e internacionales y 12 entidades financieras. Sus resultados reflejan un escenario en el que la desaceleración de los precios y la moderación de las expectativas de devaluación conviven con señales de debilidad en la economía real.
El dato más significativo aparece en la actividad económica. Los especialistas estimaron una contracción desestacionalizada del 2,3% durante el tercer trimestre de 2026, una revisión negativa de 1,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Este deterioro llevó a reducir en 0,8 puntos la proyección de crecimiento para el conjunto del año.
La corrección resulta particularmente relevante porque evidencia que las dificultades de la economía real tienen un impacto mayor al previsto inicialmente por los analistas. Aunque el mercado espera una recuperación durante el último trimestre, el rebote proyectado no alcanza para compensar completamente el deterioro acumulado.
Naufraga el modelo de Javier Milei
La actividad económica es el principal foco de preocupación. Para el período comprendido entre julio y septiembre, el REM anticipa una caída del PBI del 2,3% respecto del trimestre anterior, una contracción considerablemente más profunda que la prevista en septiembre.
A pesar de este resultado, el consenso de mercado anticipa una recuperación del 2% durante el cuarto trimestre y un crecimiento adicional del 0,9% en los primeros tres meses de 2027, siempre en términos desestacionalizados. Sin embargo, la revisión de las proyecciones anuales deja en evidencia la magnitud del enfriamiento económico.
Las perspectivas del mercado laboral acompañan el deterioro de las expectativas económicas. Según el REM, la tasa de desocupación abierta habría alcanzado el 7,6% de la población económicamente activa durante el tercer trimestre de 2026, una décima por encima de la estimación anterior.
Para el cuarto trimestre, los participantes proyectan un incremento hasta el 7,8%, mientras que el grupo de los diez pronosticadores con mejor desempeño histórico, conocido como Top 10, eleva esa previsión al 7,9%.
El escenario plantea dificultades adicionales para el empleo, en un contexto en el que la recuperación económica esperada todavía no se traduce en perspectivas de mejora inmediata del mercado laboral.
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