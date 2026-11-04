Villa Urquiza: condenaron a una constructora por apoyar un edificio nuevo sobre una medianera vecina

Inicialmente, el consorcio reclamó $23.994.289, más intereses y actualización, por los derechos de medianería. Sin embargo, la desarrolladora rechazó la demanda y sostuvo que había respetado los límites de ambos terrenos.

La empresa aseguró que su edificio contaba con una pared propia y que no existía una estructura compartida que justificara el pago. Incluso presentó una estimación alternativa de $5.175.000para el caso de que correspondiera reconocer alguna suma.

La pericia que fue clave para la sentencia

Durante el juicio, el arquitecto Roberto Daniel Ferro realizó una inspección y analizó los planos de las construcciones.

El especialista confirmó que los edificios estaban en contacto a través de una pared medianera y que la desarrolladora había aprovechado una estructura construida previamente por el consorcio.

Además, explicó que la empresa obtuvo beneficios económicos porque evitó levantar un muro propio de más de 400 metros cuadrados y redujo los tiempos de obra.

Otro punto relevante fue que la desarrolladora no asistió a la inspección pericial, pese a haber sido notificada.

La jueza consideró que la empresa no había presentado pruebas suficientes para desmentir las conclusiones del arquitecto.

Por qué la Justicia ordenó pagar más de $60 millones

El 2 de noviembre de 2026, la magistrada determinó que la desarrolladora debía compensar al consorcio por utilizar una pared que no había construido.

La pericia había calculado un monto de$66.399.625, pero la jueza excluyó $6.036.329 correspondientes a honorarios profesionales cuyo pago no había sido acreditado.

De esta manera, estableció una condena de $60.363.295, más intereses calculados al 8% anual entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, y posteriormente según la tasa activa del Banco Nación.

Finalmente, la empresa fue condenada a afrontar las costas judiciales y se fijó un plazo de diez días para cumplir con el pago. Sin embargo, la resolución es de primera instancia y todavía no consta que haya quedado firme.