Por qué no hay bancos hoy con el aval de Javier Milei

Martes 10 de noviembre

A nivel general, los bancos del país volverán a abrir sus puertas. Sin embargo, continuarán cerrados en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, donde se decretó feriado debido a las actividades específicas que desarrollará el Sumo Pontífice en esos distritos (como las visitas a la Basílica de Luján y al Cottolengo Don Orione). Los mercados seguirán sin actividad.

Miércoles 11 de noviembre

Las entidades bancarias retomarán la atención presencial normal en la Ciudad de Buenos Aires y el resto de los distritos afectados. Se reanuda el cobro de vencimientos que hayan operado durante los días de cierre.

Alternativas para operar y qué pasa con los vencimientosA pesar de que las puertas de las sucursales físicas estarán cerradas, el sistema financiero continuará funcionando a través de sus canales electrónicos. Los clientes podrán utilizar:

IMPORTANTE: A qué hora arriba un intenso diluvio a Buenos Aires con tormentas, fuertes ráfagas y el regreso del frío

Home banking y aplicaciones móviles: disponibles 24 horas para administrar cuentas.

disponibles 24 horas para administrar cuentas. Cajeros automáticos y terminales de autoservicio: habilitados para depósitos y extracción de efectivo.

habilitados para depósitos y extracción de efectivo. Billeteras electrónicas: operativas para pagos y transferencias inmediatas.

operativas para pagos y transferencias inmediatas. Extracción en comercios: supermercados, farmacias y locales adheridos permitirán retirar efectivo con tarjeta de débito.

Vencimientos: los pagos de créditos, impuestos o servicios que vencen originalmente este viernes 6 de noviembre se trasladarán automáticamente al primer día hábil posterior (miércoles 11), sin generar intereses punitorios ni penalidades.