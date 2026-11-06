Por qué no hay bancos hoy con el aval de Javier Milei
Desde este viernes, las sucursales de bancos todo el país permanecerán cerradas, acumulando hasta cinco días de feriado bancario.
Los bancos de todo el país se encuentran cerrados este viernes, marcando el inicio de una seguidilla de días sin atención presencial que, en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, se extenderá durante cinco jornadas consecutivas hasta el próximo miércoles 11 de noviembre.
La inactividad responde a una combinación de celebraciones gremiales y los feriados dispuestos por el gobierno de Javier Milei en el marco de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. A continuación, el detalle del cronograma de cierres, día por día:
Viernes 6 de noviembre
Los bancos están cerrados en todo el país debido a la celebración del Día del Trabajador Bancario. No hay atención en ninguna sucursal ni actividad cambiaria (no cotizan el dólar oficial ni los financieros). Los mercados bursátiles operan de forma restringida.
Sábado 7 y domingo 8 de noviembre
Las sucursales permanecerán cerradas por tratarse del fin de semana habitual, sin atención al público.
Lunes 9 de noviembre
Tampoco habrá bancos en todo el territorio nacional, ya que el Gobierno dispuso un feriado nacional en virtud de la llegada y las actividades oficiales del papa León XIV. La actividad cambiaria y bursátil estará totalmente paralizada.
Martes 10 de noviembre
A nivel general, los bancos del país volverán a abrir sus puertas. Sin embargo, continuarán cerrados en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, donde se decretó feriado debido a las actividades específicas que desarrollará el Sumo Pontífice en esos distritos (como las visitas a la Basílica de Luján y al Cottolengo Don Orione). Los mercados seguirán sin actividad.
Miércoles 11 de noviembre
Las entidades bancarias retomarán la atención presencial normal en la Ciudad de Buenos Aires y el resto de los distritos afectados. Se reanuda el cobro de vencimientos que hayan operado durante los días de cierre.
Alternativas para operar y qué pasa con los vencimientosA pesar de que las puertas de las sucursales físicas estarán cerradas, el sistema financiero continuará funcionando a través de sus canales electrónicos. Los clientes podrán utilizar:
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- Home banking y aplicaciones móviles: disponibles 24 horas para administrar cuentas.
- Cajeros automáticos y terminales de autoservicio: habilitados para depósitos y extracción de efectivo.
- Billeteras electrónicas: operativas para pagos y transferencias inmediatas.
- Extracción en comercios: supermercados, farmacias y locales adheridos permitirán retirar efectivo con tarjeta de débito.
Vencimientos: los pagos de créditos, impuestos o servicios que vencen originalmente este viernes 6 de noviembre se trasladarán automáticamente al primer día hábil posterior (miércoles 11), sin generar intereses punitorios ni penalidades.
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