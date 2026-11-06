La industria no logra levantar cabeza: qué pasó con la actividad en septiembre

Durante el cierre de la 32° Conferencia Industrial, el dirigente planteó que la estabilización macroeconómica es una condición “necesaria pero insuficiente” para impulsar el crecimiento. También señaló que existen actividades cuyos niveles de producción se encuentran entre un 15% y un 20% por debajo de los registrados en 2022.

La construcción consolidó su recuperación

A diferencia de la industria, la construcción consiguió mantener una tendencia positiva. En septiembre, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró un crecimiento interanual del 5,1%.

El desempeño se suma a la mejora mensual del 0,4% que el sector había conseguido en agosto. En aquel momento, el indicador acumulaba una expansión del 0,8% durante los primeros ocho meses del año.