La industria no logra levantar cabeza: qué pasó con la actividad en septiembre
El INDEC informó una baja del 1,8% en la producción manufacturera, mientras que la actividad de la construcción creció un 5,1% interanual.
La actividad industrial registró una nueva caída en septiembre de 2026, mientras que la construcción logró sostener su recuperación. De acuerdo con los últimos datos difundidos por el INDEC, el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero retrocedió un 1,8%, en tanto que el indicador de la construcción mostró una mejora del 5,1% respecto del mismo mes del año pasado.
Los resultados llegaron después de que ambos sectores exhibieran señales positivas en agosto, tras el fuerte retroceso registrado durante julio, cuando las caídas habían rondado el 5%.
La industria volvió a mostrar números negativos
La evolución de la producción manufacturera continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para el sector empresarial. Antes de conocerse los datos de septiembre, el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 ya mostraba una contracción del 2,7% en comparación con igual período del año anterior.
El indicador del INDEC contempla 16 divisiones industriales y permite analizar el desempeño de actividades como alimentos y bebidas, textiles, productos químicos, refinación de petróleo, automotriz, maquinaria e industrias metálicas básicas.
En ese escenario, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, había advertido sobre las dificultades que atraviesa el sector y reclamado medidas impositivas para evitar un deterioro mayor de la capacidad productiva.
Durante el cierre de la 32° Conferencia Industrial, el dirigente planteó que la estabilización macroeconómica es una condición “necesaria pero insuficiente” para impulsar el crecimiento. También señaló que existen actividades cuyos niveles de producción se encuentran entre un 15% y un 20% por debajo de los registrados en 2022.
La construcción consolidó su recuperación
A diferencia de la industria, la construcción consiguió mantener una tendencia positiva. En septiembre, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró un crecimiento interanual del 5,1%.
El desempeño se suma a la mejora mensual del 0,4% que el sector había conseguido en agosto. En aquel momento, el indicador acumulaba una expansión del 0,8% durante los primeros ocho meses del año.
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