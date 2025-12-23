Más salidas que llegadas: el turismo internacional volvió a ampliar el déficit en noviembre

Turismo: un noviembre marcado por el feriado "súper XL"

Noviembre estuvo atravesado por el fin de semana largo del Día de la Soberanía Nacional, que amplió las posibilidades de viaje respecto del año anterior y contribuyó a mejorar el desempeño del turismo interno, que venía mostrando señales de desaceleración.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cantidad de turistas que viajaron dentro del país creció un 21% interanual, mientras que el gasto aumentó un 34% respecto del mismo período del año pasado.

Durante el feriado largo se movilizaron 1.694.000 turistas, con una estadía promedio de 2,3 noches, lo que representó un incremento del 15% frente a 2024. El movimiento estuvo impulsado por el clima templado, una agenda de actividades a nivel nacional y la extensión del fin de semana largo, que amplió las posibilidades de viaje.