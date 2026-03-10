La guerra ya se siente en Argentina: empresa por empresa, así quedaron los precios de los combustibles

Mientras la guerra en la que se embarcó en Irán se prolonga más de lo que pensaba, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intenta ahora con airadas declaraciones contener el impacto que ya comienza a sentirse en la economía global. Desesperado por morigerar el impacto de la disparada de los precios del barril de petróleo, el magnate republicano intenta convencer a los mercados que la ofensiva contra Irán terminará pronto. Pero los mercados no parecen estar haciendo la misma lectura.