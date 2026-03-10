La guerra ya se siente en Argentina: empresa por empresa, así quedaron los precios de los combustibles
La guerra en Medio Oriente promete fogonear la inflación en la Argentina y el resto del mundo y en nuestro país ya impactó de lleno en los precios de los combustibles. En la última semana ya subieron hasta un 8%.
Mientras la guerra en la que se embarcó en Irán se prolonga más de lo que pensaba, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intenta ahora con airadas declaraciones contener el impacto que ya comienza a sentirse en la economía global. Desesperado por morigerar el impacto de la disparada de los precios del barril de petróleo, el magnate republicano intenta convencer a los mercados que la ofensiva contra Irán terminará pronto. Pero los mercados no parecen estar haciendo la misma lectura.
Tras dispararse hasta los 120 dólares el precio del barril de petróleo en el mercado de futuros, para luego estabilizarse en torno a los 90 dólares, en el mundo ya empiezan a lidiar con lo que anticipan será una desbandada de la inflación global. Y la Argentina, en este escenario, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad para enfrentar los coletazos económicos de la guerra.
En nuestro país las petroleras ya empezaron a actualizar los precios de sus combustibles a tono con el aumento del petróleo. En la última semana las subas llegan al 8% y prometen seguir en los próximos días.
En promedio, y debido a que cada compañía maneja precios libres, los valores varían. Incluso dentro de las mismas compañías hay diferencias de precios dependiendo de la estación y la región en que se encuentra.
Así, en promedio, la nafta premium en surtidor se está vendiendo este martes a 1,32 dólares, con lo cual está por encima del valor histórico promedio que se ubica en 1 dólar por litro.
Así quedaron los combustibles
YPF
- Nafta súper: 1.740 pesos.
- Premium: 1.900 pesos.
- Gasoil común: 1.840 pesos.
- Gasoil premium: 1.950 pesos.
Puma
- Nafta súper: 1.770 pesos.
- Nafta premium: 2.030 pesos.
- Gasoil común: 1.740 pesos.
- Gasoil premium: 2.100 pesos.
Axion
- Nafta súper: 1.790 pesos.
- Premium: 1.950 pesos.
- Gasoil común: 1.929 pesos.
- Gasoil premium: 2.059 pesos.
Shell
- Nafta súper: 1.815 pesos.
- Premium: 2.050 pesos.
- Gasoil común: 1.860 pesos.
- Gasoil premium: 2.127 pesos.
