Crisis económica: qué pasó con La Continental del centro de Lomas de Zamora

La nueva realidad económica modificó drásticamente los hábitos de los clientes. Desde una mercería cercana explicaron el fenómeno de forma contundente: “Antes la gente salía a comer o a tomar algo sin pensarlo demasiado; ahora muchos miran dos veces el precio antes de sentarse”.

Detrás del cierre comercial, asoma el drama laboral. Uno de los casos más emblemáticos es el de Mario Arias, un empleado histórico que llevaba más de 38 años trabajando en la pizzería. Conocido cariñosamente por los clientes como "Mario Bros" por su parecido físico con el personaje, hoy sufre las consecuencias directas de este colapso empresarial, cita Infocielo.

image La Continental de Lomas de Zamora cerró por la crisis económica

Los números en rojo de la Provincia de Buenos Aires

El rubro gastronómico es uno de los primeros en sentir el ajuste, ya que depende en gran medida del gasto en salidas recreativas y comidas fuera del hogar. Frente a la pérdida de poder adquisitivo, las familias aplican sus primeros "recortes" en este sector.

Esta reducción del consumo golpea de manera letal a los locales con estructuras edilicias muy amplias y planteles de personal numerosos, que no logran cubrir las recientes subas de los gastos fijos (como los servicios de luz y gas).

El cierre de La Continental en Lomas de Zamora no es un caso aislado, sino el reflejo de una profunda crisis que atraviesa la región: