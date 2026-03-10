Crisis económica: qué pasó con La Continental del centro de Lomas de Zamora
El testimonio de los comerciantes, la situación de sus empleados y las cifras de pérdida de empresas en la Provincia de Buenos Aires por la crisis económica.
La persiana metálica quedó baja y el salón vacío. El tradicional local de la cadena de pizzerías La Continental, ubicado en la calle Laprida 267 (a pocas cuadras de la estación de Lomas de Zamora), dejó de funcionar en los primeros días de este mes en medio de la crisis económica.
Durante años, este establecimiento de amplio formato que combinaba bar, cafetería y pizzería formó parte del paisaje cotidiano del sur del conurbano. Trabajadores de oficinas, estudiantes y familias solían colmar sus instalaciones desde temprano hasta altas horas de la noche, convirtiéndolo en un punto de encuentro ineludible.
Sin embargo, la brutal caída del consumo generalizado terminó por sentenciar su destino.
El impacto en el barrio y sus trabajadores
El cierre generó un fuerte impacto entre los habitantes y los negocios de la zona. Un comerciante vecino resumió el sentir de la cuadra: “Era un lugar que siempre tenía gente; ya era un clásico, verlo cerrado parece mentira y llama la atención”.
La nueva realidad económica modificó drásticamente los hábitos de los clientes. Desde una mercería cercana explicaron el fenómeno de forma contundente: “Antes la gente salía a comer o a tomar algo sin pensarlo demasiado; ahora muchos miran dos veces el precio antes de sentarse”.
Detrás del cierre comercial, asoma el drama laboral. Uno de los casos más emblemáticos es el de Mario Arias, un empleado histórico que llevaba más de 38 años trabajando en la pizzería. Conocido cariñosamente por los clientes como "Mario Bros" por su parecido físico con el personaje, hoy sufre las consecuencias directas de este colapso empresarial, cita Infocielo.
Los números en rojo de la Provincia de Buenos Aires
El rubro gastronómico es uno de los primeros en sentir el ajuste, ya que depende en gran medida del gasto en salidas recreativas y comidas fuera del hogar. Frente a la pérdida de poder adquisitivo, las familias aplican sus primeros "recortes" en este sector.
Esta reducción del consumo golpea de manera letal a los locales con estructuras edilicias muy amplias y planteles de personal numerosos, que no logran cubrir las recientes subas de los gastos fijos (como los servicios de luz y gas).
El cierre de La Continental en Lomas de Zamora no es un caso aislado, sino el reflejo de una profunda crisis que atraviesa la región:
Cierre masivo de empresas: En los últimos dos años, bajaron la persiana de forma definitiva 5.832 empresas en toda la provincia de Buenos Aires.
Destrucción de empleo: Esta ola de cierres provocó la pérdida directa de 62.000 puestos de trabajo en el territorio bonaerense.
