Monotributo 2026: ARCA confirmó las nuevas escalas y los topes de facturación. Enterate cuánto vas a pagar hoy
El organismo recaudador actualizó los montos del régimen simplificado con un incremento del 14,3%. Conocé las nuevas cuotas mensuales y los topes por categoría.
La ARCA confirmó una actualización del monotributo que modifica los topes de facturación anual y las cuotas mensuales que pagan los contribuyentes del régimen simplificado, lo que impacta en trabajadores independientes, profesionales y pequeños contribuyentes de todo el país.
El ajuste responde al sistema de actualización semestral del monotributo, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para redefinir las escalas del monotributo.
Según los cálculos oficiales, el incremento ronda el 14,3%, en línea con la inflación del segundo semestre de 2025, lo que repercute en las categorías del monotributo y en los montos que deberán abonar los contribuyentes ante ARCA.
Nuevos topes de facturación en ARCA
- Categoría A: hasta $10,2 millones
- Categoría B: hasta $15 millones
- Categoría C: hasta $21,1 millones
- Categoría D: hasta $26,2 millones
- Categoría E: hasta $30,8 millones
- Categoría F: hasta $38,6 millones
- Categoría G: hasta $46,2 millones
- Categoría H: hasta $70,1 millones
- Categoría I: hasta $78,4 millones
- Categoría J: hasta $89,8 millones
- Categoría K: hasta $108,3 millones
Este ajuste en las escalas del monotributo amplía el margen de facturación permitido dentro del sistema y permite que muchos contribuyentes del monotributo continúen dentro del régimen simplificado, evitando así tener que pasar al régimen general por haber superado los límites vigentes hasta ahora.
Cuánto se paga por categoría
Los cambios en el monotributo también impactan en las cuotas mensuales que deben pagar los monotributistas. Con la actualización, la categoría A del monotributo pasa a tener un valor aproximado de $42.386 por mes, mientras que en categorías intermedias los montos ya superan los $50.000 o $70.000, según el nivel de ingresos.
En los tramos más altos del monotributo, los valores aumentan con mayor fuerza. En categorías superiores, como la H o la K, las cuotas mensuales pueden superar los $447.000 e incluso pasar el millón de pesos en el caso de quienes prestan servicios.
Ante estos cambios, los contribuyentes deberán revisar su situación en el monotributo y realizar la recategorización si corresponde, según la facturación de los últimos 12 meses. El trámite se hace online en la web de ARCA y es obligatorio cuando cambian los parámetros del régimen simplificado.
