Monotributo 2026: ARCA confirmó las nuevas escalas y los topes de facturación. Enterate cuánto vas a pagar hoy

En los tramos más altos del monotributo, los valores aumentan con mayor fuerza. En categorías superiores, como la H o la K, las cuotas mensuales pueden superar los $447.000 e incluso pasar el millón de pesos en el caso de quienes prestan servicios.

Ante estos cambios, los contribuyentes deberán revisar su situación en el monotributo y realizar la recategorización si corresponde, según la facturación de los últimos 12 meses. El trámite se hace online en la web de ARCA y es obligatorio cuando cambian los parámetros del régimen simplificado.