El mercado automotor no tiene datos de patentamientos por un conflicto del Gobierno con concesionarias

Los últimos datos oficiales que se conocen

Los últimos datos conocidos sobre el patentamiento de vehículos automotores corresponden a enero pasado, cuando ascendió a 66.080 unidades, lo que representa una baja del 4,9% interanual, ya que en el mismo mes del año pasado se habían registrado 69.520 unidades, según había informado ACARA.

El presidente de la Asociación, Sebastián Beato, “con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos ocho años”.

“Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades. Será clave el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un Estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva", completaba el concesionario.