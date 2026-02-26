El mercado automotor no tiene datos de patentamientos por un conflicto del Gobierno con concesionarias
Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor interrumpió la transferencia de datos argumentando que el SIOMAA es un "intermediario innecesario" y ahora la industria automotriz está a ciegas.
Las cifras de patentamientos de autos durante febrero son un misterio porque el Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (SIOMAA) está paralizado desde hace dos semanas, de manera que las terminales automotrices no pueden ver los datos de sus competidores.
El Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), dependiente del Ministerio de Justicia, decidió interrumpir la transferencia de datos argumentando que se trata de un "intermediario innecesario" al monetizar información pública.
Hasta el mes pasado, cada concesionaria debía reportar sus estadísticas diarias de ventas y patentamientos a la DNRPA, y esos datos se canalizaban hacia el SIOMAA para su distribución a toda la cadena automotriz.
Según trascendió, el Gobierno planea reemplazar el SIOMAA, que rige desde hace más de 15 años, por una plataforma estatal "más transparente" que aun no tiene características ni fecha previstas para su implementación; mientras tanto, el sector opera sin su principal brújula estadística.
Desde las terminales automotrices sostienen que, en este contexto, sólo pueden conocer datos propios pero parciales consultando de manera directa a cada concesionaria, resultándoles imposible conocer la situación real de sus competidores.
Los últimos datos oficiales que se conocen
Los últimos datos conocidos sobre el patentamiento de vehículos automotores corresponden a enero pasado, cuando ascendió a 66.080 unidades, lo que representa una baja del 4,9% interanual, ya que en el mismo mes del año pasado se habían registrado 69.520 unidades, según había informado ACARA.
El presidente de la Asociación, Sebastián Beato, “con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos ocho años”.
“Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades. Será clave el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un Estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva", completaba el concesionario.
