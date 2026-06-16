La industria metalúrgica quedó paralizada en mayo con un nivel de capacidad ociosa igual al de la pandemia

Mirando las variaciones interanuales de la producción según cadena de valor saltó a la vista que todos los rubros dejaron de comprar la producción de empresas metalúrgicas: las contracciones más acotadas se observaron en construcción (-1,1%) y energía eléctrica (-1,9%).

A ellas le siguieron las bajas en petróleo y gas (-3,5%), alimentos y bebidas (-4,0%) y automotriz (-4,6%), que de todos modos quedaron por encima del 5,1% general.

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En cambio, las mayores caídas se observaron en empresas vinculadas a consumo final (-5,5%), minería (-5,6%) y agrícola (-9,5%), que mostró el retroceso más pronunciado en mayo.

"La industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad, lo que genera dificultades para muchas empresas", señaló Elio del Re, presidente de ADIMRA, en declaraciones reproducidas por el sitio Ámbito.

"La nueva caída mensual confirma la fragilidad del nivel de actividad. La producción continúa por debajo de 2025, acumula una baja de 6,0% en el año y opera con una utilización de la capacidad instalada en niveles históricamente bajo", consta en el informe de ADIMRA.

Dónde cayó más la industria metalúrgica

Las provincias más afectadas por la baja en la producción metalúrgica fueron Buenos Aires (-5,9%), Santa Fe (-5,1%), Córdoba (-4,1%), Entre Ríos (-3,8%) y Mendoza (-2,4%).

En el caso de Buenos Aires, Entre Ríos o Mendoza la baja tuvo que ver con la caída en consumo de bienes de capital, fundición y otros productos de metal. En Santa Fe y Córdoba, en cambio, se debió también a la crisis económica en el sector automotor y de producción de maquinaria agrícola.

En el informe de ADIMRA consta que "si bien en abril las importaciones registraron una caída interanual de 3,4% y acumulan una baja de 10,4% en el año, el gráfico muestra que el lujo importado vuelve a crecer comparado contra marzo de este año. Este comportamiento podría indicar que, aun con niveles inferiores a los de 2025, las importaciones comienzan a recuperar dinamismo, en un contexto donde la actividad local todavía no muestra una mejora sólida y la capacidad utilizada se mantiene en niveles reducidos."