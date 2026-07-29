Un informe revela los ganadores y perdedores del modelo de Javier Milei: casta eran los trabajadores en blanco

Industria manufacturera: Registró la peor pérdida de participación, cediendo 3,85 puntos porcentuales de su peso.

Comercio mayorista y minorista: Redujo su lugar comercial y participación en 2,46 puntos porcentuales.

Construcción: Cedió 0,65 puntos de participación tras el freno de la actividad y la obra pública.

Crecimiento sin derrame para los Trabajadores

El contundente informe subraya que los tres sectores más ganadores agrupan solo el 19% de la masa salarial, pero no trasladaron sus ingresos de manera proporcional a la plantilla laboral. A modo de ejemplo, la intermediación financiera presentó el mayor desfasaje del país, con un salto de actividad de casi 13 veces frente a salarios que solo crecieron un 720%.