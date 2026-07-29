Un informe revela los ganadores y perdedores del modelo de Javier Milei: casta eran los trabajadores en blanco
El estudio sobre el modelo económico de Javier Milei advierte una preocupante transferencia de ingresos hacia los grandes capitales.
El Centro de Economía Política Argentina elaboró un documento que analiza la distribución del ingreso durante la gestión de Javier Milei. Según revelan los datos macroeconómicos, las principales actividades productivas con mayor expansión retuvieron enormes ganancias sin trasladar esos grandes beneficios al resto de sus empleados.
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Los ganadores y perdedores en la Economía actual
El dossier del CEPA analiza el Valor Agregado Bruto al comparar el primer trimestre de 2026 contra el mismo período del 2023. Según detallan las cifras oficiales, los "sectores ganadores" incrementaron su participación creciendo por encima del promedio general de la actividad. Entre ellos se destacan:
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Actividades inmobiliarias y empresariales: Fue el rubro que más incrementó su peso, expandiéndose casi 11 veces con un 940% nominal.
Intermediación financiera: Aumentó fuertemente su actividad en casi 13 veces (+1194%).
Minería y energía: La explotación de minas y canteras creció más de 10 veces, mientras que los rubros de electricidad, gas y agua lo hicieron un 1108%.
Por el contrario, los "sectores perdedores" sufrieron grandes caídas productivas y cedieron su lugar histórico de participación comercial:
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Industria manufacturera: Registró la peor pérdida de participación, cediendo 3,85 puntos porcentuales de su peso.
Comercio mayorista y minorista: Redujo su lugar comercial y participación en 2,46 puntos porcentuales.
Construcción: Cedió 0,65 puntos de participación tras el freno de la actividad y la obra pública.
Crecimiento sin derrame para los Trabajadores
El contundente informe subraya que los tres sectores más ganadores agrupan solo el 19% de la masa salarial, pero no trasladaron sus ingresos de manera proporcional a la plantilla laboral. A modo de ejemplo, la intermediación financiera presentó el mayor desfasaje del país, con un salto de actividad de casi 13 veces frente a salarios que solo crecieron un 720%.
En claro contraste, las empresas más afectadas como el comercio y la industria, mantienen transitoriamente su dotación habitual. Esto deriva en una "progresividad aparente" que, según los especialistas, pronto se volverá completamente insostenible si persiste el actual escenario de recesión.
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