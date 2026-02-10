La inflación de alimentos marcó 4,7% en enero: cuáles productos se encarecieron y cuáles bajaron
El alza en los precios de los alimentos se mantiene como el principal factor que presiona sobre el presupuesto de los argentinos, superando incluso la suba general del costo de vida en todo el país.
Según los últimos datos difundidos por el INDEC, la inflación específica de alimentos durante enero de 2026 fue del 4,7%, mientras que en el último año acumuló un incremento del 35,9%. El incremento mensual quedó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró 2,9% en igual período, lo que evidencia una presión particular sobre los productos de la canasta básica.
Este aumento impacta de manera más directa en los hogares con menores ingresos, que destinan la mayor parte de su presupuesto a la compra de alimentos y bebidas. En consecuencia, el rubro sigue siendo el que mayor incidencia tiene en el costo de vida general de los argentinos.
De acuerdo con la información oficial, los productos que lideraron los aumentos mensuales fueron, en orden de mayor a menor, tomate redondo, naranja, papa, lechuga, manzana deliciosa, filet de merluza fresco, pollo entero, hamburguesas congeladas, jamón cocido y galletitas de agua envasadas, reflejando fuertes oscilaciones en frutas, verduras y proteínas.
A nivel regional, el Gran Buenos Aires encabezó la suba del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 5,1% en enero frente a diciembre. Lo siguieron Noreste con 4,8%, Pampeana con 4,5%, Noroeste con 4,1%, Cuyo con 4% y Patagonia con 3,4%, mostrando que la presión sobre los precios es transversal, pero con variaciones según la zona del país.
Muchas subas, algunas bajas
Entre los diez alimentos que más se encarecieron durante el primer mes del año se registraron incrementos espectaculares, destacándose el tomate redondo con 92,6%, seguido por la naranja con 30,1% y la papa con 29,6%.
Otros productos que subieron de precio fueron la lechuga con 21,1%, la manzana deliciosa con 18,6%, el filet de merluza fresco con 12,8%, el pollo entero con 8,9%, las hamburguesas congeladas con 6%, el jamón cocido con 5,9% y las galletitas de agua envasadas con 5,7%, mostrando que no solo los alimentos frescos sino también los procesados sufrieron incrementos relevantes.
Por otra parte, hubo alimentos que experimentaron bajas en sus precios durante enero, en un fenómeno de deflación parcial. La harina de trigo común 000 registró una leve caída del 0,4%, la cebolla bajó 0,6%, la batata 2,1%, los huevos de gallina 2,4% y la banana sufrió la mayor disminución con un retroceso del 8,2%, reflejando movimientos contrarios dentro de la misma canasta de alimentos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario