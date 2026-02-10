La inflación de alimentos marcó 4,7% en enero: cuáles productos se encarecieron y cuáles bajaron

IPC febrero 2026

Muchas subas, algunas bajas

Entre los diez alimentos que más se encarecieron durante el primer mes del año se registraron incrementos espectaculares, destacándose el tomate redondo con 92,6%, seguido por la naranja con 30,1% y la papa con 29,6%.

Otros productos que subieron de precio fueron la lechuga con 21,1%, la manzana deliciosa con 18,6%, el filet de merluza fresco con 12,8%, el pollo entero con 8,9%, las hamburguesas congeladas con 6%, el jamón cocido con 5,9% y las galletitas de agua envasadas con 5,7%, mostrando que no solo los alimentos frescos sino también los procesados sufrieron incrementos relevantes.

Por otra parte, hubo alimentos que experimentaron bajas en sus precios durante enero, en un fenómeno de deflación parcial. La harina de trigo común 000 registró una leve caída del 0,4%, la cebolla bajó 0,6%, la batata 2,1%, los huevos de gallina 2,4% y la banana sufrió la mayor disminución con un retroceso del 8,2%, reflejando movimientos contrarios dentro de la misma canasta de alimentos.