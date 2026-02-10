Redes en llamas por la inflación de enero: números "dibujados" y la salida de Marco Lavagna

Inflación de enero 2026: cuáles fueron los rubros que más aumentaron en el primer mes del año

Como cada mes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló la inflación del último mes. En este sentido, la entidad informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero 2026 fue de 2,9%, manteniéndose estable respecto al dato oficial de diciembre 2025.

Sumado a ello, el organismo detalló cuáles fueron las áreas de la economía más golpeadas por los incrementos.

Uno por uno, los rubros que más aumentaron en enero 2026

El rubro más vapuleado por los incrementos de enero fue, sin dudas, uno de los más importantes: Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 4,7%, lo que definitivamente golpea al bolsillo familiar de los argentinos. Seguidamente, se ubicó Restaurantes y hoteles con un 4,1%.

En tanto, el rubro de Comunicación registró una suba de 3,6%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles apenas se ubicó por sobre el índice general, con un 3%. Por su parte, Bienes y servicios varios registró un ascenso de 2,7%, mientras que Salud tuvo un 2,3% de más en relación al mes anterior y Transporte un 1,8%, al igual que Equipamiento y mantenimiento del hogar.

Otras áreas con menor aumento:

Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,5%

Recreación y Cultura: 1%

Educación: 0,6%

Prendas de vestir y calzado: -0,5%

El dato de enero de 2026 (2,9%) confirma que, si bien la inflación núcleo permanece controlada, los ajustes estacionales y de servicios siguen presionando el índice mensual. El mercado y las consultoras privadas proyectan ahora si el Gobierno podrá cumplir con la meta ambiciosa de alcanzar un dígito anual para el próximo año.