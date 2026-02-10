MinutoUno

¿Preocupación? La cautelosa reacción de Javier Milei al nuevo índice de inflación

A diferencia de otras ocasiones, el presidente evitó celebrar el dato y se limitó a replicar un mensaje de Luis Caputo explicando el índice de enero.

Tras conocerse el dato de inflación de enero, que fue del 2,9% según el Indec y sin aplicar el nuevo cálculo, el presidente Javier Milei esta vez no reaccionó eufórico ante el nuevo índice y solo se limitó a replicar la publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, explicando los motivos de la suba.

A diferencia de otras ocasiones, en las que Milei se deshacía en elogios hacia Luis Caputo, a quien llegó a calificar como "el mejor ministro de Economía del mundo", en esta oportunidad optó por no hacer declaraciones ni destacar el dato, en un contexto marcado por cuestionamientos al índice y por tratarse del octavo mes consecutivo de suba de la inflación.
Inflación: el mensaje del ministro Luis Caputo

En el tuit que compartió el mandatario, el titular de Hacienda informó que la inflación de enero fue del 2,9%, con una inflación núcleo del 2,6%, mientras que los precios regulados subieron 2,4% y los estacionales 5,7%. Además, señaló que la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor alcanzó el 32,4%, con aumentos del 28,1% en bienes y del 42,1% en servicios.

El ministro también destacó que la división Prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,5%, la cuarta caída en los últimos 13 meses, con una variación interanual del 15,6%.

En su explicación, Caputo atribuyó la dinámica de precios a un reacomodamiento de los precios relativos y a la caída previa en la demanda de dinero, que se reflejó en una fuerte dolarización en los meses anteriores a las elecciones. En ese marco, reafirmó que el programa económico del Gobierno se apoya en el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central, con el objetivo de que la inflación converja a niveles internacionales.

El silencio presidencial frente al dato no pasó desapercibido y volvió a encender las alarmas, a pocos días de que el Gobierno lograra desactivar los cuestionamientos por la no aplicación del nuevo cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la salida de Marco Lavagna del Indec.

