¿Preocupación? La cautelosa reacción de Javier Milei al nuevo índice de inflación
A diferencia de otras ocasiones, el presidente evitó celebrar el dato y se limitó a replicar un mensaje de Luis Caputo explicando el índice de enero.
Tras conocerse el dato de inflación de enero, que fue del 2,9% según el Indec y sin aplicar el nuevo cálculo, el presidente Javier Milei esta vez no reaccionó eufórico ante el nuevo índice y solo se limitó a replicar la publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, explicando los motivos de la suba.
Inflación: el mensaje del ministro Luis Caputo
En el tuit que compartió el mandatario, el titular de Hacienda informó que la inflación de enero fue del 2,9%, con una inflación núcleo del 2,6%, mientras que los precios regulados subieron 2,4% y los estacionales 5,7%. Además, señaló que la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor alcanzó el 32,4%, con aumentos del 28,1% en bienes y del 42,1% en servicios.
El ministro también destacó que la división Prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,5%, la cuarta caída en los últimos 13 meses, con una variación interanual del 15,6%.
En su explicación, Caputo atribuyó la dinámica de precios a un reacomodamiento de los precios relativos y a la caída previa en la demanda de dinero, que se reflejó en una fuerte dolarización en los meses anteriores a las elecciones. En ese marco, reafirmó que el programa económico del Gobierno se apoya en el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central, con el objetivo de que la inflación converja a niveles internacionales.
El silencio presidencial frente al dato no pasó desapercibido y volvió a encender las alarmas, a pocos días de que el Gobierno lograra desactivar los cuestionamientos por la no aplicación del nuevo cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la salida de Marco Lavagna del Indec.
