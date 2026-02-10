¿Preocupación? La cautelosa reacción de Javier Milei al nuevo índice de inflación

En su explicación, Caputo atribuyó la dinámica de precios a un reacomodamiento de los precios relativos y a la caída previa en la demanda de dinero, que se reflejó en una fuerte dolarización en los meses anteriores a las elecciones. En ese marco, reafirmó que el programa económico del Gobierno se apoya en el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central, con el objetivo de que la inflación converja a niveles internacionales.

El silencio presidencial frente al dato no pasó desapercibido y volvió a encender las alarmas, a pocos días de que el Gobierno lograra desactivar los cuestionamientos por la no aplicación del nuevo cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la salida de Marco Lavagna del Indec.