La inflación de julio fue 133% mayor a la del "cero coma algo" que predijo Javier Milei
Lejos de la promesa libertaria de perforar el piso del 1% para 2026, y mientras sigue el ajuste, el Índice de Precios al Consumidor volvió a repuntar.
La narrativa económica del Gobierno volvió a chocar de frente contra la realidad de las estadísticas oficiales. Tras la confirmación por parte del INDEC de que la inflación de julio se ubicó en el 2,1%, quedó expuesta la distancia insondable entre las promesas de Javier Milei y los números concretos de la macroeconomía.
Fue el propio libertario quien aseguró que la economía transitaría hacia un sendero de “cero coma” mensual para el 2026, y pasando la mitad de año parece estar bastante lejos, además de tener un acumulado del 19%. "Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero", había afirmado.
Para poner en perspectiva el desvío, la suba de precios registrada en el séptimo mes del año resultó un 133% mayor al techo de la promesa de un índice con "cero coma".
Con un 2,1% registrado en julio, la suba de precios superó ampliamente el umbral del "cero coma" prometido por el oficialismo: si se toma un techo teórico de 0,9% como límite de esa estimación, y para ser "buenos" con el mandatario, el índice oficial resultó un 133% mayor al esperado.
Lejos de converger hacia la ansiada meta, el indicador volvió a acelerarse respecto al 1,9% de junio, interrumpiendo la frágil tendencia de desinflación que el oficialismo utilizaba como su principal estandarte técnico frente a la oposición.
Ajuste fiscal, ingresos licuados y un costo social insostenible
El combo inflacionario no opera en el vacío, sino sobre un entramado social fuertemente golpeado. Con este registro, el acumulado de los primeros siete meses del año trepó al 19,2%, consolidando una economía recesiva donde los salarios corren permanentemente detrás de las góndolas, las ventas minoristas caen y las pymes industriales sufren cierres masivos por la apertura importadora y la falta de consumo.
En el centro de este esquema se ubica el ajuste sobre los sectores más vulnerables. Las jubilaciones mínimas continúan estancadas en torno a los $419.776 —unos US$262 al tipo de cambio actual—, complementadas por un bono de $70.000 que el Ejecutivo mantiene congelado como un refuerzo inflexible frente a la suba constante del costo de vida.
Mientras la administración libertaria celebra el superávit fiscal como el pilar fundamental de su modelo, la letra chica de ese equilibrio financiero se sostiene, una vez más, sobre el disciplinamiento de los ingresos populares y la licuación previsional.
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