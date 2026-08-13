La inflación de julio fue 133% mayor a la del "cero coma algo" que predijo Javier Milei

Ajuste fiscal, ingresos licuados y un costo social insostenible

El combo inflacionario no opera en el vacío, sino sobre un entramado social fuertemente golpeado. Con este registro, el acumulado de los primeros siete meses del año trepó al 19,2%, consolidando una economía recesiva donde los salarios corren permanentemente detrás de las góndolas, las ventas minoristas caen y las pymes industriales sufren cierres masivos por la apertura importadora y la falta de consumo.

En el centro de este esquema se ubica el ajuste sobre los sectores más vulnerables. Las jubilaciones mínimas continúan estancadas en torno a los $419.776 —unos US$262 al tipo de cambio actual—, complementadas por un bono de $70.000 que el Ejecutivo mantiene congelado como un refuerzo inflexible frente a la suba constante del costo de vida.

Mientras la administración libertaria celebra el superávit fiscal como el pilar fundamental de su modelo, la letra chica de ese equilibrio financiero se sostiene, una vez más, sobre el disciplinamiento de los ingresos populares y la licuación previsional.