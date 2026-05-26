Las prepagas aplicarán aumentos a sus planes por encima de la inflación registrada en abril

Con los ajustes de hasta el 2,9% informados por las compañías, las actualizaciones de los aranceles se ubican, en algunos casos, por encima de la inflación registrada de abril, que fue 2,6%.

El mes pasado, los incrementos en los planes de salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue de 2,7% y a nivel nacional de 2,5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el primer cuatrimestre, acumuló un alza de 10,5% y 10,4%, respectivamente.

En la medición interanual, el incremento fue de 29,7% promedio en la Argentina y de 29,4% en el Gran Buenos Aires.

Prepagas: todos las subas

Al menos seis empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a junio de 2026.

Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud que aplicarán aumentos de 2,6%, en línea con el IPC.

En tanto, Omint tendrán una suba mayor. Según el plan de salud, el ajuste mensual llegará hasta 2,9%. La actualización también aplica a los copagos, en algunos casos.

prepagas

Las empresas de medicina prepaga justifican el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

Desde julio de 2025, las empresas deben informar de forma mensual los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Durante mayo, la cobertura prepaga oscilaba entre los 160 mil y 200 mil pesos mensuales de acuerdo a datos de la Superintendencia de Servicios de Salud. En algunos casos, llegó a superar 1 millón de pesos.