La inflación mayorista volvió a dispararse en agosto
Después del 0,8% de julio, que Javier Milei y Luis Caputo celebraron fervorosamente, en agosto el índice de precios mayoristas (IPIM) casi se triplicó, según informó el Indec.
El mes pasado, luego de que se daba a conocer el dato de la inflación mayorista correspondientes a julio, que fue de 0,8%, el Gobierno celebraba que “empezó con cero”, vinculado a lo que Javier Milei había vaticinado para agosto de este año: que el incremento mensual del índice precios iba a ser inferior al 1%. Aunque siempre se había referido a la inflación minorista.
Y ahora, que esa inflación mayorista se disparó y ya no “empieza con cero”, el Presidente ha hecho silencio de radio en redes sociales, donde solo se expresó el ministro Luis Caputo, explicando cuáles fueron —a su criterio— los principales factores que potenciaron la renovada aceleración del índice de precios mayoristas (IPIM).
En concreto, la inflación mayorista de agosto fue del 2,1% y arrojó una variación de 29,8% contra el mismo mes del último año, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como consecuencia de la suba de 2,1% en “Productos nacionales” y de 2,9% en “Productos importados”.
Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 0,71 puntos porcentuales (p.p.), “Productos agropecuarios” (0,25 p.p), “Alimentos y bebidas” (0,17 p.p), “Productos refinados del petróleo” (0,14 p.p) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,10 p.p.).
De esta manera, el índice de precios internos al por mayor volvió a registrar un alza en su indicador, marcando el nivel más alto desde mayo de este año (2,5%). En el acumulado del año, desde enero hasta agosto, el IPIM registró un alza de 19,1% contra el mismo período de 2025.
La inflación mayorista venía en un sendero bajista desde abril de este año, cuando registró un alza de 5,2%, para ceder en mayo (2,5%), junio (1,1%) y julio (0,8%), y comparada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el IPIM se ubicó por encima de la inflación minorista: quedó 0,4 puntos porcentuales (p. p.) por encima del IPC de agosto (1,7%).
En cuanto al índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIM) el indicador mostró un aumento de 2,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 2,2% en los “Productos nacionales” y de 3% en los “Productos importados”.
Asimismo, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 2,3% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 4,6% en los “Productos primarios” y de 1,3% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.
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