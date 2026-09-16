La inflación mayorista volvió a dispararse en agosto

La inflación mayorista venía en un sendero bajista desde abril de este año, cuando registró un alza de 5,2%, para ceder en mayo (2,5%), junio (1,1%) y julio (0,8%), y comparada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el IPIM se ubicó por encima de la inflación minorista: quedó 0,4 puntos porcentuales (p. p.) por encima del IPC de agosto (1,7%).

En cuanto al índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIM) el indicador mostró un aumento de 2,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 2,2% en los “Productos nacionales” y de 3% en los “Productos importados”.

Asimismo, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 2,3% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 4,6% en los “Productos primarios” y de 1,3% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.