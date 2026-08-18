Luis Caputo destacó la baja de la inflación mayorista
A través de sus redes sociales, el ministro de Economía ponderó el último informe del INDEC sobre el Índice de Precios Internos al por Mayor.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo eco este martes de los últimos indicadores difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y destacó a través de un mensaje en su cuenta oficial de X (ex Twitter) la desaceleración de la inflación mayorista registrada durante el mes de julio.
De acuerdo con el reporte oficial del organismo estadístico, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) experimentó una variación mensual de 0,8% en julio. El número se desglosa en un incremento del 0,8% en los productos nacionales y un 0,5% en los artículos importados, consolidando una tendencia a la baja en la medición de precios a nivel mayorista.
Los detalles del índice y la comparación histórica que hizo Luis Caputo
El informe del INDEC resalta que la suba registrada en el séptimo mes del año representó la variación mensual más baja desde mayo de 2025, además de constituir el menor incremento para un mes de julio desde el año 2019.
En la lectura de los componentes que integran el indicador general, la evolución interanual del IPIM se ubicó en el 31,1%, reflejando las siguientes variaciones según el sector:
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Productos Primarios: acumularon un incremento interanual del 38,6%.
Productos Manufacturados: registraron una suba del 29,5%.
Energía Eléctrica: experimentó un alza del 45%.
Productos Importados: mostraron un aumento interanual del 21,3%.
Con la difusión de estos datos, el equipo económico valoró la desaceleración en la dinámica de precios previos al consumo masivo, enmarcando el resultado dentro del sendero de orden fiscal y estabilización monetaria que sostiene la administración nacional.
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