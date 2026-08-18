Luis Caputo destacó la baja de la inflación mayorista

De acuerdo con el reporte oficial del organismo estadístico, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) experimentó una variación mensual de 0,8% en julio. El número se desglosa en un incremento del 0,8% en los productos nacionales y un 0,5% en los artículos importados, consolidando una tendencia a la baja en la medición de precios a nivel mayorista.