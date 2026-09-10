El Gobierno celebró desaforadamente la inflación de agosto informada por el Indec
Desde Javier Milei hasta el vocero presidencial, pasando por varios ministros, como Luis Caputo, el oficialismo festejó en redes sociales el índice por debajo del 2%.
Como ya se informó, el índice de precios al consumidor correspondiente a agosto fue de 1,7%, según anunció este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que fue celebrado por los principales referentes del Gobierno Nacional, empezando por Javier Milei.
En redes sociales, el Presidente festejó el dato de la inflación para destacar el trabajo del ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo. "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!", exclamó el mandatario en su cuenta de X.
Por su parte, el jefe del Palacio de Hacienda resaltó que el guarismo representa "la inflación más baja en 14 meses", agregando que se trata del “ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017”.
En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo: "Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si las políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal". Y agregó: "A seguir por este camino. Felicitaciones ministro, Luis Caputo, VLLC".
El líder de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también hizo hincapié en que la inflación de agosto es “la más baja de los últimos 14 meses", añadiendo que "después de años en los que la inflación parecía no tener techo, hoy vuelve a bajar y consolida una tendencia que parecía imposible". Y finalizó: "Felicitaciones Luis Caputo por el enorme laburo y al Presidente Javier Milei por sostener el rumbo".
El vocero presidencial, Adrián Ravier, recalcó: "LA INFLACIÓN SIGUE EL SENDERO DECRECIENTE", y precisó: "En agosto de 2023, los precios subieron 12,4% en un solo mes. Hoy, luego de casi tres años de trabajo, el IPC de agosto de 2026 arrojó una inflación mensual del 1,7%. Y confiamos en que seguirá por este sendero decreciente".
Afirmó además que "hoy sabemos que la solución no eran los controles de precios. Era ordenar la macroeconomía y dejar de emitir para financiar el déficit fiscal" y marcó: "Como dice nuestro Presidente, Javier Milei, LA INFLACIÓN ES SIEMPRE Y EN TODO LUGAR UN FENÓMENO MONETARIO".
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