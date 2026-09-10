El Gobierno celebró desaforadamente la inflación de agosto informada por el Indec

El vocero presidencial, Adrián Ravier, recalcó: "LA INFLACIÓN SIGUE EL SENDERO DECRECIENTE", y precisó: "En agosto de 2023, los precios subieron 12,4% en un solo mes. Hoy, luego de casi tres años de trabajo, el IPC de agosto de 2026 arrojó una inflación mensual del 1,7%. Y confiamos en que seguirá por este sendero decreciente".

Afirmó además que "hoy sabemos que la solución no eran los controles de precios. Era ordenar la macroeconomía y dejar de emitir para financiar el déficit fiscal" y marcó: "Como dice nuestro Presidente, Javier Milei, LA INFLACIÓN ES SIEMPRE Y EN TODO LUGAR UN FENÓMENO MONETARIO".