Gladys La Bomba Tucumana, en crisis con su negocio de empanadas: "Estoy pensando en cerrar..."
En la mesa de Juana Viale, la artista se pronunció en contra del Gobierno actual, que celebra la baja de inflación pese a que la gente cada vez vive peor.
En medio del debate nacional sobre la situación financiera y los discursos oficiales que niegan la recesión, Gladys "La Bomba Tucumana" alzó la voz para visibilizar el duro presente que atraviesan los comerciantes e independientes. Con un testimonio directo y de primera mano, la artista reveló que evalúa discontinuar su proyecto comercial debido a la imposibilidad de afrontar los costos fijos diarios.
"Por ejemplo, la pobreza que hay, las pymes que cierran, los emprendedores. Yo soy una emprendedora, por eso hablo con conocimiento de causa. Ya estoy viendo si voy a cerrar o voy a continuar. Me va excelente, pero los gastos que tengo para mantener mi local directamente no coindicen con el ingreso que tengo", explicó sobre la realidad de su local de empanadas en La Noche de Mirtha (El Trece), conducido en esta oportunidad por Juana Viale.
Locales vacíos y precios desbocados: el escenario que relató Gladys La Bomba Tucumana
Lejos de tratarse de un caso aislado, la referente tropical describió un escenario generalizado de persianas bajas y pérdida del poder adquisitivo en la calle: "Y no solo yo... Vas por una cuadra y hay 90 negocios cerrados, uno solo abierto que no vende nada, con la exportación que se abrió también, y que está bueno, porque la gente que no tiene recursos, dinero, por ahí podés comprar cosas más baratas, pero está costando un montón salir adelante".
Uno de los puntos más contundentes de su declaración apuntó a la distancia entre los índices macroeconómicos que celebra el Gobierno y la economía real del día a día. Al respecto, ejemplificó los desfasajes con los insumos básicos de su gastronomía: "La inflación está bajando... No, yo no la noto. La semana pasada, compré una bolsa de cebollas para mi local. Me costó 17 mil pesos el viernes, y el lunes me costó 28. Y hoy no sé cuánto está".
"¿Cómo es entonces que baja la inflación? ¿Dónde la notan? Yo no la noto yo, y les puedo asegurar que nadie de las personas que están viendo este programa ahí, nadie. O sea, yo tengo que pagar alquiler para vivir. ¿Cómo pago un alquiler si le pongo a un empleado mío un millón de pesos?", expuso.
El impacto de la crisis económica en la vida cotidiana
Gladys también puso el foco en las dificultades que atraviesan las familias trabajadoras para acceder a bienes de primera necesidad y servicios básicos, lejos de la jerga técnica de la política: "Digamos que hay un montón de gente que no tiene su propia casa, que no tiene una obra social. Yo soy una persona humilde, que vivo trabajando, trabajo para vivir, para poder ayudar un poco a mi madre, que la tengo enferma, que siempre hablo de esto, porque es mi realidad y pienso que es la realidad de muchos argentinos".
"Entonces, como yo soy una ciudadana que vive laburando, hay cosas que los políticos hablan difíciles, y que, por ejemplo, hablar de, ¡ay, inflación! ¿Vos pensá que yo entiendo algo de la inflación? La señora, doña Rosa, que está en la casa, que no tiene para comer milanesa, que es un lujo comer una milanesa ahora para cualquier persona. La gente que tiene plata nada más compra carne para comer una milanesa, ¿entendés? O sea, hablamos difícil", cerró.
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