Gladys La Bomba Tucumana, en crisis con su negocio de empanadas: "Estoy pensando en cerrar..."

El impacto de la crisis económica en la vida cotidiana

Gladys también puso el foco en las dificultades que atraviesan las familias trabajadoras para acceder a bienes de primera necesidad y servicios básicos, lejos de la jerga técnica de la política: "Digamos que hay un montón de gente que no tiene su propia casa, que no tiene una obra social. Yo soy una persona humilde, que vivo trabajando, trabajo para vivir, para poder ayudar un poco a mi madre, que la tengo enferma, que siempre hablo de esto, porque es mi realidad y pienso que es la realidad de muchos argentinos".

"Entonces, como yo soy una ciudadana que vive laburando, hay cosas que los políticos hablan difíciles, y que, por ejemplo, hablar de, ¡ay, inflación! ¿Vos pensá que yo entiendo algo de la inflación? La señora, doña Rosa, que está en la casa, que no tiene para comer milanesa, que es un lujo comer una milanesa ahora para cualquier persona. La gente que tiene plata nada más compra carne para comer una milanesa, ¿entendés? O sea, hablamos difícil", cerró.