Un colegio privado de primer nivel cierra por la crisis

El tradicional colegio de Belgrano cierra por problemas económicos

El Ministerio de Educación intervino en el caso y confirmó que las familias ya fueron notificadas sobre la decisión. “Desde el Ministerio se está dando acompañamiento a las familias de los alumnos para ayudarlos a encontrar una escuela donde seguir en 2027”, indicaron desde la cartera educativa porteña.

Afirmaron también que adoptarán medidas para garantizar la trayectoria escolar de los estudiantes. “Se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad educativa de los chicos”, señalaron.

La historia de Saint Martin in the Fields School

El Saint Martin in the Fields School es una institución educativa privada, laica y de modalidad mixta situada en el barrio porteño de Belgrano. Sus raíces se remontan a 1982 con la creación del White House School of English, proyecto inicial impulsado por su fundadora, la psicopedagoga Liliana G. de Piccinini.

A partir de esa experiencia previa, la escuela consolidó su identidad institucional en 1992 bajo el nombre de St. Martin in the Fields School, abarcando los niveles inicial, primario y secundario con una propuesta pedagógica de carácter multilingüe.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, el establecimiento se caracterizó por concebir a la educación más allá de la mera transmisión de saberes, enfocándose en el cultivo de vínculos cercanos, la formación de identidades íntegras y el desarrollo de personas con compromiso y sensibilidad social. Su comunidad educativa ha acompañado a numerosas generaciones de estudiantes bajo el lema institucional "Everything Starts Here", posicionando a sus egresados en diversos ámbitos profesionales tanto a nivel local como internacional.