Un colegio privado de primer nivel cierra por la crisis
El ajuste llegó al Saint Martin School, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, el cual dejará de funcionar a fin de año.
El tradicional colegio Saint Martin School, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, confirmó que cerrará sus puertas al finalizar el ciclo lectivo 2026 a causa de la crisis económica. Las familias ya fueron notificadas.
El caso se conoció ayer jueves, cuando padres del alumnado se presentaron en el colegio, situado sobre la calle 3 de Febrero al 1600, para mantener una reunión con las autoridades educativas.
Según se informó, el cierre responde a disminución sostenida de matrícula en los últimos seis años. A esto se le suma que el edificio en el que funciona el colegio privado es alquilado.
Toda la situación se da en medio de un contexto económico y demográfico desafiante y a un desequilibrio económico progresivo que la institución intentó afrontar priorizando el funcionamiento y los compromisos con docentes y personal.
Desde el Saint Martin School asumieron el compromiso de completar el ciclo lectivo actual “con normalidad, sosteniendo actividades académicas y proyectos previstos hasta el último día”, y de brindar “acompañamiento en la transición a otras instituciones y entrega en tiempo y forma de documentación” a las familias afectadas.
El Ministerio de Educación intervino en el caso y confirmó que las familias ya fueron notificadas sobre la decisión. “Desde el Ministerio se está dando acompañamiento a las familias de los alumnos para ayudarlos a encontrar una escuela donde seguir en 2027”, indicaron desde la cartera educativa porteña.
Afirmaron también que adoptarán medidas para garantizar la trayectoria escolar de los estudiantes. “Se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad educativa de los chicos”, señalaron.
La historia de Saint Martin in the Fields School
El Saint Martin in the Fields School es una institución educativa privada, laica y de modalidad mixta situada en el barrio porteño de Belgrano. Sus raíces se remontan a 1982 con la creación del White House School of English, proyecto inicial impulsado por su fundadora, la psicopedagoga Liliana G. de Piccinini.
A partir de esa experiencia previa, la escuela consolidó su identidad institucional en 1992 bajo el nombre de St. Martin in the Fields School, abarcando los niveles inicial, primario y secundario con una propuesta pedagógica de carácter multilingüe.
A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, el establecimiento se caracterizó por concebir a la educación más allá de la mera transmisión de saberes, enfocándose en el cultivo de vínculos cercanos, la formación de identidades íntegras y el desarrollo de personas con compromiso y sensibilidad social. Su comunidad educativa ha acompañado a numerosas generaciones de estudiantes bajo el lema institucional "Everything Starts Here", posicionando a sus egresados en diversos ámbitos profesionales tanto a nivel local como internacional.
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