Lluvias, nevadas y el Mundial, la insólita "explicación" de Luis Caputo al derrumbe de la actividad económica
Mes a mes, Luis Caputo enfrenta el desafío de hallar agua en el desierto de las estadísticas y ensaya argumentos cada vez más insólitos para sostener el relato.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el jueves que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se derrumbó en julio otro 2,9% frente al mes anterior. Setrata de la mayor caída desde el momento más duro en los meses iniciales de la pandemia. En términos interanuales, la actividad económica se contrajo un 1,4%. A pesar de la contundencia de las estadística, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten, aunque cada vez con más dificultad, en sostener un relato triunfalista sobre la marcha del modelo que ningún trabajador siente en el bolsillo.
Mes a mes, Caputo enfrenta el duro desafío de encontrar agua en el desierto de las estadísticas y en ese camino ensaya explicaciones cada vez más insólitas para intentar sostener el maltrecho relato libertario. En ese camino ahora aseguró que detrás de los muy malos números del EMAE de julio se esconden el supuesto impacto de las lluvias, las nevedas y el Mundial de Fútbol que se jugó en México, Estados Unidos y Canadá en el séptimo mes del año.
En un posteo en su cuenta de X, Caputo atribuyó el derrumbe de la actividad económica a “shocks transitorios” y destacó que la actividad creció en los primeros siete meses del año en relación al mismo período de 2025.
“En el mes, la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 2,9% mensual, en tanto el indicador tendencia-ciclo creció 0,2% mensual, alcanzando un nuevo máximo histórico”, señaló en su explicación, y agregó que “durante julio se registraron distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad”.
“En este sentido, pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al Mundial de Fútbol”, enumeró sobre el dato de julio que borró el repunte de junio, mes que tuvo una suba de 0,3%.
Dada la magnitud de la caída de 2,9% mensual –no se registraba una baja similar desde la pandemia–, los economistas ya advierten que será difícil que el tercer trimestre cierre con un crecimiento respecto del segundo, ya que se necesitaría una recuperación fuerte en agosto y septiembre, un escenario posible, pero poco probable, en un contexto de menor poder adquisitivo, caída del consumo masivo y leve recuperación del crédito.
En tanto, pese al impulso de la cosecha, la minería y el petróleo, los sectores ligados al mercado interno siguen sin reaccionar: comercio, industria y construcción cayeron 5,1%, 4,6% y 3,3% interanual, respectivamente.
De confirmarse una nueva caída del PBI en el tercer trimestre, la economía entraría en lo que habitualmente se denomina recesión técnica: dos trimestres consecutivos de contracción respecto del trimestre anterior, en términos desestacionalizados.
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