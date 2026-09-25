Lluvias, nevadas y el Mundial, la insólita "explicación" de Luis Caputo al derrumbe de la actividad económica

Luis Caputo y Javier Milei

Dada la magnitud de la caída de 2,9% mensual –no se registraba una baja similar desde la pandemia–, los economistas ya advierten que será difícil que el tercer trimestre cierre con un crecimiento respecto del segundo, ya que se necesitaría una recuperación fuerte en agosto y septiembre, un escenario posible, pero poco probable, en un contexto de menor poder adquisitivo, caída del consumo masivo y leve recuperación del crédito.

En tanto, pese al impulso de la cosecha, la minería y el petróleo, los sectores ligados al mercado interno siguen sin reaccionar: comercio, industria y construcción cayeron 5,1%, 4,6% y 3,3% interanual, respectivamente.

De confirmarse una nueva caída del PBI en el tercer trimestre, la economía entraría en lo que habitualmente se denomina recesión técnica: dos trimestres consecutivos de contracción respecto del trimestre anterior, en términos desestacionalizados.