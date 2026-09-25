Actividad económica: Milei y Caputo ensayan explicaciones y esconden el amortiguador que maquilló la caída

Sin embargo lo que ni Caputo ni Milei se animan a hacer es a desgranar el número bruto que informa el Indec y esconden así un aspecto clave del dato que se conoció ayer: de no haber sido por la espectacular disparada interanual de la pesca, que sí se debe ésta sí a un "shock transitorio", el derrumbe habría sido todavía más profundo.

De acuerdo con el Indec en julio pasado la actividad económica se cayó otro 1,44% la comparación interanual mientras que el derrumbe, en la serie desestacionalizada, llegó al 2,9%.

Sin embargo la caída interanual del 1,44% en el Nivel General del Estimador Mensual de la Actividad Econíomica (EMAE) tuvo un inesperado amortiguador que suavizó el derrumbe. La "Pesca" funcionó en julio como un colchón que evitó que la caída de la actividad económica fueera todavía más profunda. Es que esa actividad creció en el séptimo mes del año un 424,5% con respecto a julio del año pasado.

Esta disparada en la pesca no se debe a una suba inédita en la productivdad del sector sino a una muy baja base de comparación baja. Es que entre junio y julio del año pasado la actividad estuvo paralizada por un fuerte conflicto gremial por salarios que prácticamente redujo a cero la pesca marítima durabte semanas.

De no haber operado esta fuerte suba la caída del EMAE habría sido, sin lugar a dudas, todavía mucho más profunda.

Javier Milei junto a Luis Caputo.

A este inesperado amortiguador se sumó el ya habitual colchón que implican las actividades minera y petrolera que sirven para maquillar mes a mes la parálisis económica. En julio este sector subió otro 8,4% internanual.

De hecho tanto la pesca como la actividad minera y petrolera fueron las de mayor incidencia en la construcción del índice, lo que da cuenta de su impacto amortiguador sobre el resto de las caídas de otros sectores.

En la vereda de enfrente, en tanto, se siguen hundiendo las actividades que más puestos de trabajo de generan. La "Industria manufacturera" se derrumbó otro 4,6% mientras que "Comercio mayorista, minorista y reparaciones" retrocedió 5,1%. "Construcción", otro de los motores a la hora de generar puestos de trabajo también cayó en julio y retrocedió 3,3%.

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