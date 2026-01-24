La morosidad de las familias argentinas alcanzó un nuevo récord: es la más alta desde 2010
El índice de irregularidad en los créditos solicitados alcanzó su valor más alto desde 2010.
La mora de las familias acumuló en noviembre 13 meses consecutivos de suba y volvió a establecer un récord desde que existen registros: ascendió al 8,8%, según el informe difundido este viernes por el Banco Central. En contraste, el indicador correspondiente a las empresas se ubicó en 2,3%, mostrando una diferencia significativa entre ambos segmentos del sistema financiero.
El reporte oficial destacó que “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”. Esto se produjo en paralelo a un aumento general del ratio de irregularidad del crédito al sector privado, que llegó al 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre. Los datos oficiales también remarcan que la irregularidad financiera de las familias se triplicó en el último año: en noviembre de 2024 se encontraba en 2,6%.
Por otro lado, las previsiones totales del sistema financiero representaron el 97% del saldo de créditos en situación irregular y alcanzaron el 5,1% del total de las financiaciones al sector privado, reflejando la cautela de las entidades frente a la morosidad creciente.
En cuanto a la liquidez del sistema financiero, los ratios en moneda nacional registraron bajas entre las puntas del mes. “El cociente entre disponibilidades y depósitos -ambos en pesos- se ubicó en 14,2% en noviembre, (-1,3 p.p. mensual y +4,7 p.p. i.a.)”, precisó el BCRA. Asimismo, la liquidez amplia en pesos se situó en 35,9% de los depósitos en moneda nacional (-4,4 p.p. mensual y -8 p.p. i.a.), mientras que la liquidez considerando partidas en moneda extranjera creció a 61,9% de los depósitos en igual denominación (+2,3 p.p. mensual y -15,5 p.p. i.a.), reflejando movimientos heterogéneos según la divisa.
