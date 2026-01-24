La morosidad de las familias argentinas alcanzó un nuevo récord: es la más alta desde 2010

El reporte oficial destacó que “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”. Esto se produjo en paralelo a un aumento general del ratio de irregularidad del crédito al sector privado, que llegó al 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre. Los datos oficiales también remarcan que la irregularidad financiera de las familias se triplicó en el último año: en noviembre de 2024 se encontraba en 2,6%.