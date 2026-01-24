MinutoUno

La morosidad de las familias argentinas alcanzó un nuevo récord: es la más alta desde 2010

Economía

El índice de irregularidad en los créditos solicitados alcanzó su valor más alto desde 2010.

La morosidad de las familias argentinas alcanzó un nuevo récord: es la más alta desde 2010

La mora de las familias acumuló en noviembre 13 meses consecutivos de suba y volvió a establecer un récord desde que existen registros: ascendió al 8,8%, según el informe difundido este viernes por el Banco Central. En contraste, el indicador correspondiente a las empresas se ubicó en 2,3%, mostrando una diferencia significativa entre ambos segmentos del sistema financiero.

El reporte oficial destacó que “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”. Esto se produjo en paralelo a un aumento general del ratio de irregularidad del crédito al sector privado, que llegó al 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre. Los datos oficiales también remarcan que la irregularidad financiera de las familias se triplicó en el último año: en noviembre de 2024 se encontraba en 2,6%.

Por otro lado, las previsiones totales del sistema financiero representaron el 97% del saldo de créditos en situación irregular y alcanzaron el 5,1% del total de las financiaciones al sector privado, reflejando la cautela de las entidades frente a la morosidad creciente.

En cuanto a la liquidez del sistema financiero, los ratios en moneda nacional registraron bajas entre las puntas del mes. “El cociente entre disponibilidades y depósitos -ambos en pesos- se ubicó en 14,2% en noviembre, (-1,3 p.p. mensual y +4,7 p.p. i.a.)”, precisó el BCRA. Asimismo, la liquidez amplia en pesos se situó en 35,9% de los depósitos en moneda nacional (-4,4 p.p. mensual y -8 p.p. i.a.), mientras que la liquidez considerando partidas en moneda extranjera creció a 61,9% de los depósitos en igual denominación (+2,3 p.p. mensual y -15,5 p.p. i.a.), reflejando movimientos heterogéneos según la divisa.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas