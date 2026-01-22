Presentan proyecto de ley con créditos para desendeudar a las familias
La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Guillermo Michel, con el acompañamiento de otros legisladores peronistas, previendo un programa de créditos de hasta $1,5 millones.
En un marco de creciente endeudamiento de corto y mediano plazo en los circuitos formal e informal por parte de un número también creciente de familias, legisladores peronistas presentaron un proyecto de ley para otorgar créditos que sirvan para “el desendeudamiento de las familias argentinas”.
Así lo indica el texto de la iniciativa elaborada por el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Guillermo Michel, quien junto a pares de ese bloque y de Encuentro Federal impulsan un programa de créditos de hasta $1,5 millones.
Para el exjefe de la Aduana, la “situación de ingresos bajos, gastos fijos altos y encarecimiento del crédito llevaron a la gran mayoría de la sociedad a una situación de endeudamiento que presiona la capacidad de consumo, incluso de alimentos, de las familias argentinas”.
Los fundamentos del proyecto de ley
En los fundamentos del proyecto, el diputado Guillermo Michel advierte que “en el período reciente, los gastos fijos del hogar crecieron muy por encima de los ingresos, configurando una compresión sostenida de la capacidad de compra”.
“Frente a esa reducción del ingreso disponible, los hogares vulnerables tienden a financiar consumos esenciales y gastos imprevistos mediante endeudamiento de corto plazo”, observando que “la morosidad en préstamos a hogares alcanza valores del orden de 7,8%, frente a 1,9% en financiamiento a empresas”, de acuerdo a información del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
“En vista de esta situación de endeudamiento creciente destinado a cubrir gastos cotidianos, derivada de la reducción del ingreso total y disponible, canalizado a través de proveedores no financieros de crédito y circuitos, con costos totales desproporcionadamente elevados en segmentos con menor poder de negociación, es clara la necesidad de desarrollar una alternativa de financiamiento para llevar alivio a los deudores afectados”, concluye.
Características del programa de créditos para el desendeudamiento
La autoridad de aplicación prevista en el proyecto de ley es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), y los destinatarios podrán ser jubilados y pensionados de hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo, trabajadores registrados que perciban hasta seis salarios mínimos, trabajadores de casas particulares y monotributistas de categorías A,B,C y D.
El monto máximo del crédito a otorgar será de $1,5 millones y la cuota será de hasta el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario, “a fin de preservar su capacidad de consumo mensual”.
