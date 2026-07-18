La nueva herramienta de ANSES: cómo chequear el historial de aportes de forma rápida

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Cuánto cobrarán los jubilados en julio 2026

Con el incremento del 2,15% determinado por la ley de movilidad mensual, la jubilación mínima básica pasará a ser de $411.989,32 en julio de 2026. Al adicionarse las sumas fijas del bono extraordinario de $70.000, ningún jubilado integrado en el piso contributivo nacional percibirá menos de $481.989,32 netos de bolsillo.

Para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el umbral unificado de los $481.989,32, el organismo previsional aplicará una compensación técnica proporcional. En estos casos, el titular recibirá un plus equivalente a la diferencia exacta hasta completar dicho tope, evitando distorsiones salariales en el padrón de la seguridad social.