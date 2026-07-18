La nueva herramienta de ANSES: cómo chequear el historial de aportes de forma rápida
Las personas interesadas pueden obtener el recibo previsional desde la aplicación con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y tiene validez oficial para cualquier trámite.
ANSES informa que, desde ahora, los titulares de jubilaciones y pensiones pueden consultar la liquidación histórica de sus haberes, de manera rápida y sencilla desde la app mi ANSES. También pueden revisar los conceptos que integran el cobro de su prestación mensual. Esta aplicación móvil, disponible para IPhone y Android, se puede descargar a través del código QR en este enlace.
Las personas interesadas pueden obtener el recibo previsional desde la aplicación, de forma segura, ágil y confidencial, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y tiene validez oficial para cualquier trámite.
La guía paso a paso para que jubilados y pensionados verifiquen sus años registrados
1) Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la app mi ANSES.
2) Seleccionar la opción Jubilación> Consultar tu recibo de haberes.
3) Allí aparece la información del último recibo disponible y de todos los anteriores.
4) Al cliquear en el ícono de descarga, se brinda la opción del envío del documento al correo electrónico registrado en ANSES, para su posterior impresión.
También se puede acceder al recibo de haberes desde el sitio oficial de ANSES, sección mi ANSES.
Cuánto cobrarán los jubilados en julio 2026
Con el incremento del 2,15% determinado por la ley de movilidad mensual, la jubilación mínima básica pasará a ser de $411.989,32 en julio de 2026. Al adicionarse las sumas fijas del bono extraordinario de $70.000, ningún jubilado integrado en el piso contributivo nacional percibirá menos de $481.989,32 netos de bolsillo.
Para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el umbral unificado de los $481.989,32, el organismo previsional aplicará una compensación técnica proporcional. En estos casos, el titular recibirá un plus equivalente a la diferencia exacta hasta completar dicho tope, evitando distorsiones salariales en el padrón de la seguridad social.
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