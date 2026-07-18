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Los detalles sobre la Prestación por Desempleo de ANSES: cómo tramitarla

Economía

El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el séptimo mes del año.

Los detalles sobre la Prestación por Desempleo de ANSES.

Los detalles sobre la Prestación por Desempleo de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $372.400 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.

El programa de Prestación por Desempleo combina una transferencia monetaria mensual con el mantenimiento de la cobertura de la obra social y la computación del período cobrado como años de aportes previsionales.

Montos de julio 2026: mínimos, máximos y cálculo del haber

La liquidación de la ayuda económica toma como referencia el salario mínimo, vital y móvil vigente, estableciendo escalas con pisos y techos definidos por la normativa del organismo. La prestación mensual equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el solicitante durante los seis meses previos a la desvinculación.

Sin embargo, para garantizar una distribución equitativa de los recursos, la ANSES fijó los siguientes límites para la liquidación del beneficio:

Monto mínimo garantizado: $186.200 mensuales para quienes el cálculo porcentual arroje una cifra inferior.

Tope máximo topeado: $372.400 mensuales para los sueldos de escalas superiores que superen dicho margen.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo y quiénes quedan excluidos

La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:

  • Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
  • Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.

El paso a paso para gestionar la solicitud de Prestación por Desempleo

ANSES habilita distintos canales para realizar trámites y consultas vinculadas con prestaciones sociales. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo o acceder mediante la aplicación móvil. La plataforma digital permite consultar expedientes, revisar fechas de cobro y modificar medios de pago.

Pasos a seguir para poder realizar el trámite desde el sitio web del organismo:

  • reunir documentación: preparar DNI y el telegrama de despido o documentación laboral
  • verificar datos en Mi ANSES: ingresar a anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que los datos personales y laborales estén actualizados.
  • iniciar el trámite: a través de la plataforma Atención Virtual en la web de ANSES / presencial solicitando un turno previo para presentarse en una oficina de ANSES.
  • confirmación: la ANSES analizará la información para aprobar la prestación

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