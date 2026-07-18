Aumento confirmado de ANSES: de cuánto será la suba para la AUH en agosto 2026

Cómo se complementa la AUH con las escalas de la Tarjeta Alimentar

Además del pago mensual de la AUH, los beneficiarios reciben en la misma fecha la Tarjeta Alimentar, una asistencia que la ANSES otorga automáticamente a las familias con hijos de hasta 14 años.

El monto varía según la cantidad de menores a cargo: quienes tienen un hijo cobran $72.250, las familias con dos hijos perciben $113.299 y los hogares con tres o más hijos reciben $149.425 por mes.

A este beneficio también se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con niños de hasta 3 años y personas que perciben la Asignación por Embarazo. Todos estos importes se acreditan directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, lo que permite acceder al dinero de manera rápida, segura y sin realizar trámites presenciales ante la ANSES.

Quiénes tienen derecho a cobrar el plus alimentario de forma automática

La asistencia alimentaria que administra el Ministerio de Capital Humano se asigna de forma automática, por lo que no es necesario completar formularios ni realizar gestiones presenciales o por internet.

A través del intercambio de información entre las bases de datos oficiales, la ANSES verifica quiénes cumplen con las condiciones exigidas y acredita el beneficio directamente en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal.

Este complemento está destinado a quienes perciben la AUH con hijos de hasta 14 años, así como también a las familias con hijos con discapacidad que forman parte de la asignación, en este caso sin límite de edad.

En cambio, los trabajadores incluidos en el régimen de asignaciones familiares SUAF y los monotributistas del sistema ordinario no pueden acceder a este beneficio, ya que la normativa prioriza la asistencia para los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad económica.