Aumento confirmado de ANSES: de cuánto será la suba para la AUH en agosto 2026
ANSES confirmó el aumento que impactará en la AUH y el resto de las asignaciones: desde el próximo pago regirá una suba del 1,9%, calculada según el IPC de junio
Con la actualización del índice de inflación de junio, la ANSES confirmó cómo quedará el esquema de pagos para el próximo mes destinado a los beneficiarios de la seguridad social. Tras oficializarse una variación del 1,9% en el IPC, quienes cobran la AUH recibirán de manera automática el incremento por movilidad, que se acreditará directamente en la cuenta bancaria donde perciben la prestación.
La suba tiene como objetivo acompañar la evolución de los precios y sostener el ingreso de las familias que reciben la AUH y otras asignaciones de ANSES. Además, durante agosto los pagos se realizarán junto con los complementos alimentarios que correspondan, lo que permitirá que los beneficiarios perciban en una sola acreditación todos los montos previstos por el organismo.
Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de agosto
Con el aumento del 1,9% por movilidad, la ANSES actualizará el monto de la AUH. De esta manera, la asignación pasará de los $148.049 de julio a un valor bruto de $150.861,90 por cada hijo.
Como ocurre todos los meses, el organismo abonará de manera directa el 80% de esa prestación, por lo que cada beneficiario recibirá $120.689,52 en su cuenta bancaria. En tanto, el 20% restante, equivalente a $30.172,38 por hijo, continuará retenido hasta que se cumpla con el trámite correspondiente.
Ese porcentaje retenido se paga en un único desembolso anual, siempre que el titular presente la Libreta AUH completa ante la ANSES, ya sea a través de sus canales digitales o en una oficina del organismo. De esta forma, se acredita el monto acumulado durante el período.
Cómo se complementa la AUH con las escalas de la Tarjeta Alimentar
Además del pago mensual de la AUH, los beneficiarios reciben en la misma fecha la Tarjeta Alimentar, una asistencia que la ANSES otorga automáticamente a las familias con hijos de hasta 14 años.
El monto varía según la cantidad de menores a cargo: quienes tienen un hijo cobran $72.250, las familias con dos hijos perciben $113.299 y los hogares con tres o más hijos reciben $149.425 por mes.
A este beneficio también se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con niños de hasta 3 años y personas que perciben la Asignación por Embarazo. Todos estos importes se acreditan directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, lo que permite acceder al dinero de manera rápida, segura y sin realizar trámites presenciales ante la ANSES.
Quiénes tienen derecho a cobrar el plus alimentario de forma automática
La asistencia alimentaria que administra el Ministerio de Capital Humano se asigna de forma automática, por lo que no es necesario completar formularios ni realizar gestiones presenciales o por internet.
A través del intercambio de información entre las bases de datos oficiales, la ANSES verifica quiénes cumplen con las condiciones exigidas y acredita el beneficio directamente en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal.
Este complemento está destinado a quienes perciben la AUH con hijos de hasta 14 años, así como también a las familias con hijos con discapacidad que forman parte de la asignación, en este caso sin límite de edad.
En cambio, los trabajadores incluidos en el régimen de asignaciones familiares SUAF y los monotributistas del sistema ordinario no pueden acceder a este beneficio, ya que la normativa prioriza la asistencia para los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad económica.
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