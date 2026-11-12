Axel Kicillof avala la Ley 9273/79 y tras la visita del papa León XIV habrá subsidio para mujeres religiosas
Axel Kicillof ratificó el beneficio destinado a las monjas de congregaciones católicas que presten servicio en instituciones oficiales. Conocé los requisitos.
En sintonía con el clima de fervor que dejó la visita del papa León XIV a la Argentina, el gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof ratificó la vigencia de la Ley 9.273/79. Esta normativa dispone el otorgamiento de un subsidio especial destinado exclusivamente a las religiosas de las distintas congregaciones ordenadas por la Iglesia Católica.
El programa de asistencia económica del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires alcanza a aquellas mujeres que presten servicios en Instituciones Oficiales de la provincia, siempre y cuando su relación con el Estado bonaerense se mantenga al margen de los regímenes laborales establecidos habitualmente para los agentes de la Administración General.
Requisitos y años computables para acceder al beneficio
Para poder tramitar este subsidio provincial, las solicitantes deben cumplir con una serie de exigencias vinculadas a su edad y trayectoria. Los requisitos formales son:
- Contar con un mínimo de 55 años de edad y sumar 25 o más años de servicios efectivos en las funciones descriptas (pueden ser continuos o alternados).
- En el caso de las religiosas mayores de 60 años de edad, se exigen 20 o más años de servicio.
- En todos los escenarios, es condición excluyente que, al momento de solicitar el beneficio, se encuentren prestando servicios efectivamente en las dependencias oficiales.
A la hora de calcular el tiempo trabajado, el gobierno bonaerense aclaró que son computables todos los años de servicios efectivos que se hayan prestado en Instituciones Oficiales a nivel nacional, provincial, municipal o incluso en otras provincias del país.
Qué documentación se requiere y cómo iniciar el trámite
El proceso de solicitud se realiza de manera online a través de las plataformas del Estado provincial. Una vez dentro del sistema, la solicitante (o su representante) debe seleccionar la opción específica "Ley 9273-Subsidio Religiosas" y cargar la siguiente documentación obligatoria:
- Formulario E-184 completo.
- Copia del DNI (frente y reverso) y constancia de CUIL o CUIT de la titular.
- Nota formal emitida por la Congregación a la que pertenece.
- Certificación de Servicios actualizada de la entidad donde desempeña sus funciones.
Asimismo, la normativa contempla casos excepcionales: si la titular se encuentra incapacitada, deberá adjuntar obligatoriamente su historia clínica y el respectivo certificado médico. El trámite también permite la designación de un tercero mediante Carta Poder.
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