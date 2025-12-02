La OCDE redujo las proyecciones de crecimiento y aumentó las de inflación

La OCDE también hizo hincapié en la necesidad de que el Banco Central acumule reservas monetarias internacionales, un punto que "debería ser una prioridad clave para abordar las vulnerabilidades persistentes y continuar la estabilización de la economía".

A nivel global, el informe prevé que el crecimiento mundial se desacelere del 3,2% en 2025 al 2,9% en 2026, pero adelantó que repuntará hasta el 3,1% en 2027. "Ante las fragilidades que presenta la economía mundial, los países deben redoblar sus esfuerzos para entablar un diálogo constructivo que garantice una resolución duradera de las tensiones comerciales", recomendó.