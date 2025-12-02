La OCDE redujo las proyecciones de crecimiento y aumentó las de inflación
El organismo multilateral difundió su informe de Perspectivas Económicas, que actualizó las estimaciones publicadas en septiembre.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó las expectativas de crecimiento para la Argentina, que pasaron del 4,3% al 3% para 2026, y aumentó las estimaciones de inflación para el mismo período, desde el 16,5% hasta el 17,6%.
Los datos surgen del informe de Perspectivas Económicas difundido este martes, que actualizó las estimaciones publicadas en septiembre pasado. Aunque recortó sus proyecciones, el organismo anticipó que el PBI terminará este año con un alza del 4,2% tras la caída del 1,9% que registró el año pasado.
La OCDE espera que el crecimiento se mantenga en 2026 y 2027, "impulsado por la inversión y las exportaciones, gracias a un entorno cada vez más favorable para las empresas, regulaciones menos onerosas y un sector energético y minero dinámico".
Sin embargo, advirtió que el PIB disminuyó un 0,1% durante el segundo trimestre de 2025, arrastrado por una caída del 0,7% en la demanda interna. "La inflación ha ido disminuyendo y se han cerrado los déficits fiscales, pero el crecimiento se ha debilitado recientemente y las presiones sobre el tipo de cambio han ilustrado las vulnerabilidades macroeconómicas persistentes y la incertidumbre política", señaló.
En cuanto a la inflación, el informe proyectó un 41,7% para 2025, por encima del 39,8% que había calculado en septiembre, y un 16,5% en 2026. "Se necesitarán más reformas para mantener la prudencia fiscal y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento potencial", sostuvo.
La OCDE también hizo hincapié en la necesidad de que el Banco Central acumule reservas monetarias internacionales, un punto que "debería ser una prioridad clave para abordar las vulnerabilidades persistentes y continuar la estabilización de la economía".
A nivel global, el informe prevé que el crecimiento mundial se desacelere del 3,2% en 2025 al 2,9% en 2026, pero adelantó que repuntará hasta el 3,1% en 2027. "Ante las fragilidades que presenta la economía mundial, los países deben redoblar sus esfuerzos para entablar un diálogo constructivo que garantice una resolución duradera de las tensiones comerciales", recomendó.
