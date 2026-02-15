Alquileres en CABA: monoambientes promedian $485.000 y los tres ambientes superan el millón
Según un informe oficial, los alquileres subieron más del 32% a fines de 2025. Núñez y Villa Urquiza se consolidan como los barrios más caros de la Ciudad.
Alquilar un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo un desafío para el bolsillo porteño. Durante el cuarto trimestre de 2025, los precios de publicación de los alquileres usados registraron aumentos interanuales superiores al 32%, moviéndose en sintonía con la inflación acumulada en el mismo período.
Según el relevamiento de la Dirección General de Estadística y Censos de CABA—elaborado con datos del portal Argenprop—, si bien se observa una tendencia a la "desaceleración" respecto de los meses anteriores, los valores nominales continúan en alza.
Cuánto cuesta alquilar según los ambientes
Las valuaciones promedio para los departamentos usados en la Capital Federal durante el último tramo del año arrojaron las siguientes cifras:
Monoambientes (30 m2 promedio): $484.985, lo que representa un aumento interanual del 34,1%.
Dos ambientes (43 m2 promedio): $658.196, evidenciando una suba del 33,6%.
Tres ambientes (70 m2 promedio): $1.008.258, marcando un incremento del 32,4%.
El reporte destaca que el incremento medio de los alquileres (33,3%) se mantuvo casi a la par de la variación estimada por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), que cerró en 32,6% para ese mismo período.
El mapa de precios: los barrios más caros y más baratos
El costo de alquilar varía significativamente según la comuna, confirmando que el corredor norte de la Ciudad sigue concentrando las opciones más exclusivas del mercado inmobiliario.
Monoambientes: El valor más alto se registró en Núñez con $542.348, seguido por Belgrano ($526.349) y Villa Crespo ($525.789). En la vereda opuesta, las opciones más accesibles se encontraron en Constitución ($403.590) y San Nicolás ($429.953).
Dos ambientes: Nuevamente Núñez lideró el ranking de los más costosos con un promedio de $757.091, secundado por Palermo con $721.773. En el otro extremo, La Boca ($539.469) y Constitución ($547.572) ofrecieron los precios más bajos de la grilla.
Tres ambientes: La zona más cara para alquilar una unidad familiar fue Villa Urquiza, alcanzando los $1.165.389, seguida de cerca por Núñez con $1.140.496. Los valores más económicos para esta tipología se ubicaron en Constitución ($797.147) y Montserrat ($815.129).
Radiografía de la oferta y dolarización
El informe arrojó otros datos clave sobre el comportamiento del mercado porteño en el cierre del 2025. Se observó un fuerte predominio de las unidades chicas: tres cuartas partes de las publicaciones corresponden a viviendas de 1 y 2 ambientes, mientras que los departamentos más amplios (4 y 5 ambientes) representan apenas el 5% de la oferta.
En cuanto a la moneda, a nivel global 3 de cada 4 avisos disponibles en la Ciudad están publicados en pesos (75,2%). Sin embargo, si bien es la opción mayoritaria, el informe advierte que la dolarización de los alquileres retiene casi el 25% del mercado, marcando uno de los registros más altos de los últimos cinco trimestres.
