Alquileres en CABA: monoambientes promedian $485.000 y los tres ambientes superan el millón

Monoambientes: El valor más alto se registró en Núñez con $542.348, seguido por Belgrano ($526.349) y Villa Crespo ($525.789). En la vereda opuesta, las opciones más accesibles se encontraron en Constitución ($403.590) y San Nicolás ($429.953).

Dos ambientes: Nuevamente Núñez lideró el ranking de los más costosos con un promedio de $757.091, secundado por Palermo con $721.773. En el otro extremo, La Boca ($539.469) y Constitución ($547.572) ofrecieron los precios más bajos de la grilla.

Tres ambientes: La zona más cara para alquilar una unidad familiar fue Villa Urquiza, alcanzando los $1.165.389, seguida de cerca por Núñez con $1.140.496. Los valores más económicos para esta tipología se ubicaron en Constitución ($797.147) y Montserrat ($815.129).

image

Radiografía de la oferta y dolarización

El informe arrojó otros datos clave sobre el comportamiento del mercado porteño en el cierre del 2025. Se observó un fuerte predominio de las unidades chicas: tres cuartas partes de las publicaciones corresponden a viviendas de 1 y 2 ambientes, mientras que los departamentos más amplios (4 y 5 ambientes) representan apenas el 5% de la oferta.

En cuanto a la moneda, a nivel global 3 de cada 4 avisos disponibles en la Ciudad están publicados en pesos (75,2%). Sin embargo, si bien es la opción mayoritaria, el informe advierte que la dolarización de los alquileres retiene casi el 25% del mercado, marcando uno de los registros más altos de los últimos cinco trimestres.