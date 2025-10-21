La respuesta de Luis "Toto" Caputo a Delfina Rossi por un provocativo posteo: "Somos lo opuesto"
El ministro de Economía cruzó a la extitular del Banco Nación por un provocativo posteo que hizo por redes sociales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a un posteo de Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad e hija de Agustín Rossi, excandidato a vicepresidente, exjefe de Gabinete de Alberto Fernández y actual candidato a diputado nacional de Fuerza Patria.
"Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre”, le lanzó el ministro de Economía y agregó: “Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también”.
El ida y vuelta surgió luego de que la militante acusara a Caputo de tomar “una deuda impagable” y luego "recomprar" esa deuda con “asistencia” del JP Morgan, banco estadounidense donde el ahora ministro de Economía trabajó años atrás.
"1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con 'asistencia' del JP Morgan y organismos internacionales ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?", ironizó Rossi en su cuenta de X.
Caputo le respondió sin vueltas: "Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria", señaló el ministro.
“También tengo dos hijos que trabajan conmigo y ¿sabés cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante”, expresó.
Y contrapuso: “Vos en cambio, trabajás en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público. Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también”.
Delfina Rossi salió a responderle apenas unos minutos después y acusó: “Caputo, como no tenes argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegis atacarme personalmente”.
“El directorio del Banco Ciudad lo conforma el gobierno y hay un lugar que corresponde a la oposición, que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo. En cambio, vos que tanto que hablas de la Patria, si tan buena es su gestión, ¿Cuándo vas a traer la guita que tenes afuera?”, lanzó la hija de Agustín Rossi.
"Caputo, mientras vos seguis canchereando desde twitter, la gente se sigue endeudando porque no llega a fin de mes. Tu única preocupación es darle salida del quilombo que armaste a tus amigos timberos. Quedate tranquilo, que somos millones que les vamos a dar salida a todos ustedes a partir del domingo", cerró.
