Volvió a subir la morosidad de las familias para llegar al nivel más alto en décadas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el promedio de irregularidad de pagos está en 7,7% pero para familias ese porcentaje es superior.
La morosidad de las familias con relación al sistema financiero formal volvió a subir en julio último, para ubicarse al borde del 13%, según el “Informe sobre Bancos” publicado este viernes por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Tras haberse estabilizado en los meses previos, e incluso de mostrar una desaceleración a raíz de los refinanciamientos de deudas, los atrasos de pago en las deudas familiares que se vienen acumulando desde finales de 2024 volvieron a experimentar una suba.
En concreto, y según se indica en el mencionado informe oficial, la mora entre las familias se ubicó en 12,9% durante el séptimo mes del año en curso, lo que significó un aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Se trata del nivel más alto en más de dos décadas.
En efecto, en la comparación año contra año, el indicador subió casi una vez y media: del 5,6% registrado en julio de 2025 al 12,9 en el mismo mes de este año; es decir, un incremento de 7,3 puntos porcentuales.
“En julio el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel sistémico, levemente por encima del registro de junio”, informó el Central con respecto al promedio, precisando que “el indicador de mora de las financiaciones a las familias totalizó 12,9% en el mes, mientras que el coeficiente de irregularidad del crédito a las empresas alcanzó 3,6%”.
“Este desempeño mensual, tanto a nivel agregado como en el segmento de familias, estuvo explicado por una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular”, agregó la entidad presidida por Santiago Bausili.
En cuanto a la probabilidad de default estimada (PDE) para el crédito al sector privado, se redujo 0,2% en julio, indicó el Central, para ubicarse 2,4%. “Al distinguir por tipo de deudor, la PDE de las familias se ubicó en 3,9% (-0,5 p.p. mensual), en tanto que la correspondiente a las empresas se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,1%”, completó.
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