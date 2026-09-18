Volvió a subir la morosidad de las familias para llegar al nivel más alto en décadas

“Este desempeño mensual, tanto a nivel agregado como en el segmento de familias, estuvo explicado por una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular”, agregó la entidad presidida por Santiago Bausili.

En cuanto a la probabilidad de default estimada (PDE) para el crédito al sector privado, se redujo 0,2% en julio, indicó el Central, para ubicarse 2,4%. “Al distinguir por tipo de deudor, la PDE de las familias se ubicó en 3,9% (-0,5 p.p. mensual), en tanto que la correspondiente a las empresas se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,1%”, completó.