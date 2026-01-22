Lanzan créditos bancarios de hasta $1.500.000 para saldar deudas de expensas: cómo solicitarlos

Condiciones y montos del préstamo para saldar deudas de expensas

El financiamiento tiene un tope máximo de $1.500.000 y cuenta con una característica clave para la seguridad del trámite: el dinero no se entrega al solicitante, sino que se deposita de forma directa en la cuenta del consorcio correspondiente.

Entre los detalles técnicos de la línea se destacan:

Tasa: Interés fijo del 60% TNA .

Interés fijo del . Plazos: Opciones de pago que van desde las 3 hasta las 18 cuotas .

Opciones de pago que van desde las . Requisito de ingreso: El valor de la cuota mensual no podrá exceder el 20% de los ingresos netos del solicitante.