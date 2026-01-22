Lanzan créditos bancarios de hasta $1.500.000 para saldar deudas de expensas: cómo solicitarlos
La nueva línea permite financiar hasta tres meses de deuda en un plazo de 18 meses con tasa fija. La medida busca aliviar el bolsillo de los vecinos porteños.
Ante el incremento sostenido en los costos de mantenimiento de los edificios en la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Ciudad presentó una línea de préstamos diseñada específicamente para quienes presentan atrasos en sus pagos.
Se trata de un crédito personal destinado a propietarios de consorcios que operen con la entidad, permitiendo regularizar deudas acumuladas de hasta tres meses, según informó esta semana Clarín.
La necesidad de este tipo de créditos surge de un contexto de fuerte presión sobre los presupuestos familiares. Según datos del sector, las expensas en territorio porteño acumularon un alza promedio del 36% durante 2025, una cifra que se suma al impacto histórico de los últimos dos años, donde el incremento alcanzó un alarmante 313,6%.
Este escenario ha disparado los niveles de morosidad en los barrios con mayor densidad de edificios, impulsando a la banca pública a ofrecer alternativas para evitar que las deudas se vuelvan impagables.
Además, como resultado de las políticas de ajuste que implementa el Gobierno de Javier Milei, el endeudamiento familiar se encuentra en momentos alarmantes. Un reciente informe de diciembre del 2025 arrojó que el 53% de los hogares de ingresos medios tuvo que recurrir al uso de sus ahorros, a la venta de pertenencias o incluso a endeudarse para llegar a fin de mes.
Condiciones y montos del préstamo para saldar deudas de expensas
El financiamiento tiene un tope máximo de $1.500.000 y cuenta con una característica clave para la seguridad del trámite: el dinero no se entrega al solicitante, sino que se deposita de forma directa en la cuenta del consorcio correspondiente.
Entre los detalles técnicos de la línea se destacan:
- Tasa: Interés fijo del 60% TNA.
- Plazos: Opciones de pago que van desde las 3 hasta las 18 cuotas.
- Requisito de ingreso: El valor de la cuota mensual no podrá exceder el 20% de los ingresos netos del solicitante.
Te puede interesar
Dejá tu comentario