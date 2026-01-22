Sigue hundiéndose el consumo popular: en supermercados cayó casi el 4%
Aunque negada por el Gobierno, la recesión sigue su curso, con una brutal caída de las ventas en todos los sectores, según reporta el Indec, además de parálisis de la industria y despidos masivos de personal en la mayoría de los rubros.
Las ventas en los supermercados, autoservicios mayoristas y shoppings volvieron a caer en noviembre pasado con respecto al mismo mes del 2024, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En cuanto a supermercados y como nueva muestra del derrumbe del consumo popular durante la era libertaria, el organismo oficial indicó que las ventas totales a precios constantes registraron una caída del 2,8% interanual, con una contracción mensual de 3,8% contra octubre previo, en lo que representa la mayor caída desde diciembre de 2023.
A precios corrientes, las ventas sumaron más de $2.211 millones, lo que representó un incremento de 21,2% respecto a noviembre de 2024, por debajo de la inflación interanual, que el Indec informó en aquel mes del año pasado en 31,4%.
Sobre los medios de pago utilizados, el Instituto precisó que las operaciones en efectivo fueron por más de $359 millones (aumento de 20,8% interanual); con tarjeta de débito llegaron a más de $557 millones (+22,1% interanual); con tarjetas de crédito más de $986 millones (+13,7% interanual), y otros medios por más de $307 millones (+52% interanual).
Autoservicios mayoristas
En los autoservicios mayoristas las ventas a precios constantes disminuyeron 8,3% interanual, mientras que en la medición mensual aumentó 1,3%, de manera que en el acumulado de los once meses de 2025 cayó 7,7% contra el mismo período del 2024.
A precios corrientes, las ventas sumaron más de $356 millones, lo que representó un incremento de 13,3% respecto a noviembre del 2024, con una prevalencia de otros medios de pago, que alcanzaron más de $119 millones (aumento de 55,2% interanual).
Los pagos con efectivo fueron por más de $83 millones (aumento de 1,9% interanual); con tarjetas de débito por más de $55 millones (-14,7% interanual), y con tarjetas de crédito por más de $98 millones (+7,7% interanual).
Shoppings
Finalmente, en los centros de compras (shoppings), las ventas aumentaron en la medición interanual (+17,3%) aunque disminuyeron contra octubre anterior (-2,3%), alcanzando los $572 millones a precios corrientes y $6.587 millones a precios constantes.
Entre los rubros de mayor consumo se ubica la indumentaria, calzado y marroquinería (39,3%), seguido del patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%) y ropa y accesorios deportivos (12,3%).
