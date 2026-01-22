Sigue hundiéndose el consumo popular: en supermercados cayó casi el 4%

A precios corrientes, las ventas sumaron más de $356 millones, lo que representó un incremento de 13,3% respecto a noviembre del 2024, con una prevalencia de otros medios de pago, que alcanzaron más de $119 millones (aumento de 55,2% interanual).

Los pagos con efectivo fueron por más de $83 millones (aumento de 1,9% interanual); con tarjetas de débito por más de $55 millones (-14,7% interanual), y con tarjetas de crédito por más de $98 millones (+7,7% interanual).

ventas autoservicios mayorias indec noviembre

Shoppings

Finalmente, en los centros de compras (shoppings), las ventas aumentaron en la medición interanual (+17,3%) aunque disminuyeron contra octubre anterior (-2,3%), alcanzando los $572 millones a precios corrientes y $6.587 millones a precios constantes.

Entre los rubros de mayor consumo se ubica la indumentaria, calzado y marroquinería (39,3%), seguido del patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%) y ropa y accesorios deportivos (12,3%).